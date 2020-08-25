大英博物館創辦人雕像要「搬家」　曾捐7萬件藏品但遭指控蓄奴

反種族歧視運動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）傳到英國後仍持續燃燒。最近大英博物館因其創始人漢斯．斯隆（Hans Sloane）曾蓄有奴隸，而把他的半身雕像從原本的位置移走，並稱他為「一個收藏家和蓄奴者」。

該雕像從底座上拿掉後，正和其他一系列展品展出中。根據該展覽的策劃人表示，該展覽的主旨在於展示斯隆如何在「進行剝削的大英帝國」的時代背景下，完成他的個人成就。

根據《每日郵報》報道，院方表示，他們是故意將斯隆「拉下神壇」。博物館主任菲希爾說「我們必須誠實以對，經由瞭解才能療傷」。該展也是大英博物館展品重整計劃的一部分，該計劃希望藉由瞭解「奴隸制和殖民主義如何影響了博物館」，來對整個博物館進行「再策展」。

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斯隆生於17世紀，是知名的博物學家和收藏家，他死後將自己的7萬1千多件藏品捐給國家，也成為大英博物館的起點。大英博物館由於藏有許多包括埃及、中國等不同國家的珍稀國寶，一直存在着是否該將文物歸還原國的討論。

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