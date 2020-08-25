36個震撼冷知識：樹熊指紋幾乎和人類一樣　我們都喝過這動物的尿

世界上還有很多的知識還在等著我們去了解呢！以下是36個「聽起來很假，但是都是真的」地球驚奇事實！像是我們喝的水都有恐龍尿？快來看看你們承受多少吧！

世界上有太多不可思議的事等待我們探索，沒有人能夠掌握全部的知識，總有一些領域是你沒有涉足的。下面就是一些聽起來像謊言，但絕對真實的小知識，其中有些會讓你懷疑世界，開始計算心理陰影面積。

微波爐原來不用的時候最耗電？36個刷新你世界觀的冷知識（點圖繼續閱讀）：

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大到天文地理，小到人文歷史，世界上還有太多我們不知道的知識。「不知道還好，一知道後就回不去了」的驚奇事實！原來我們都有喝過恐龍的尿啊……

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