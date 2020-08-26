健身減肥不用錢　澳洲21歲女子靠運動與控制飲食　五個月減30公斤

只要有心減肥，永遠不是明天的事！澳洲一名21歲女子花五個月時間，成功減掉30公斤，她每天早起運動，透過有氧、無氧運動以及飲食調整，原本穿着18號尺寸的衣服，瞬間變成10號，女子表示「最具挑戰性的不是身體疲累，而是精神上的堅持」，成功減肥的她也鼓勵想瘦的女孩堅持才有成效。

根據《每日郵報》報道，來自澳洲維多利亞省的艾莉雅（Aaliyah Graham-Tera），最初體重為110公斤，但她並沒有意識到自己這樣不健康，直到她就醫後，每位醫生都提醒她的體重超重，這會使她生病的風險提高，艾莉雅表示「我對自己感到不滿，在2019年12月，我下定決心要改善自己的健康狀況，我想在21歲生日前做到這點」。

▼▼▼點擊即睇艾莉雅健身成果▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

她列下目標後，開始每天到健身房運動，加上YouTube上健身影片，艾莉雅不花錢找私人教練，她利用毅力苦撐下去，她表示「我盡了最大的努力，嚴格控制飲食，只偶爾吃巧克力」。她每天早餐只吃蛋餅或一杯醬果奶昔，午餐吃少量印度米和金槍魚，晚餐只吃蔬菜，並搭配水果少量多餐。

艾莉雅說「她開始進行有氧運動和體重鍛煉，特別是針對核心和臀肌的鍛煉」，她表示「在減肥途中，我在一家雞肉工廠工作，從下午2點開始，一直到晚上11點結束，所以我要早起，早上運動」，她確保我每天不會以相同的方式進行訓練，讓自己愛上運動。

▼▼▼相關圖輯：日本肥仔玩Ringfit半年腹肌勁到出埋人魚線▼▼▼

+ 2

減肥半年來，她成功由體重110公斤，衣服尺碼18號的超重女，變成80公斤，穿着10號衣服的女孩，她認為最具挑戰性的是精神上的堅持，她提醒想減肥的人「一定要在開始之前做好心理準備，提醒自己可以做到這一點，並且告訴自己要堅持」，她認為每個人都有自己的減肥步調，未來她將繼續朝着70公斤努力。

相關圖輯：減肥唔使靠節食？Lady Gaga喪減18公斤靠三招 這招有浴缸就做到（點圖放大▼▼▼）

+ 11 + 10 + 9

延伸閱讀：

抓衝浪板海上漂流3天！男子自郵輪落海奇蹟獲救

日窮男勇闖美國 靠賣醬汁成年收破億大富豪

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】