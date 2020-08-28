新冠疫情「希望曙光」　盤點全球八大潛力疫苗

新冠肺炎疫情全球肆虐，各國正加緊研發新冠肺炎疫苗應對。目前，全球大概有167種新冠疫苗正在研發，當中有31款進入第一、第二期人體試測。此外，現時最受外界期待的疫苗約有八種，全部均已進入第三階段測試，它們可說是在經歷這八個月疫情以來的一絲「希望曙光」。

全球正和時間競賽，加緊研究新冠肺炎疫苗。(路透社)

所謂「第三階段」，是疫苗必須經過的最後測試階段，此前會先經過「發現和臨床前」階段、「臨床階段」、第一階段和第二臨床測試階段，以確保其安全性和良好的保護性。疫苗需要成功通過每個階段才能繼續進行下一階段。由頭到尾，研發疫苗的過程一般需要十多年的時間才能完成，並耗資數億計美元。但在新冠肺炎嚴峻的疫情下，各國正加緊提高研發的速度。

近期，在疫苗研發方面頻頻傳出利好消息，包括個別疫苗研發有進展，俄羅斯疫苗搶先全球註冊等。究竟目前最受期待的八大疫苗進展如何，它們的疫苗種類、功效和利弊又是怎樣？ 以下逐一為大家簡單簡介這四大類別、八支疫苗：

Moderna預計最快今年年底推出疫苗。(路透社)

(一)mRNA核酸疫苗：

1. 美國生物技術公司Moderna的mRNA-1273疫苗

「mRNA-1273」疫苗屬首款於美國進行進入人體測試的疫苗，在全美89個地方包括重災區的德克薩斯州，為三萬名健康且沒有呼吸系統疾病的成人身上測試，預計11月會有結果。

●何時面世：預料今年年底，公司計劃每年生產 5 億劑疫苗，並有可能在 2021 年提高產量至 10 億劑。 ●初步定價：32至60美元（約250至450港元），公司表明買入數量越多，價錢便越低 ●可能缺點：早前的試驗中有超過一半的參與者出現副作用，包括注射部位疲勞、發冷、頭痛、肌肉酸痛和疼痛等。

美國輝瑞藥廠預料今年年底最多可生產1億劑mRNA疫苗。(Getty Images)

2. 德國生物技術公司BioNTech及美國輝瑞藥廠（Pfizer）的BNT162b2疫苗

另一款同樣以嶄新RNA核酸技術研發的mRNA疫苗，能促使人體產生對抗新冠病毒「SARS-CoV-2」的抗體，部分抗體具有中和性，或能阻止病毒活動，該疫苗還促進了新型冠狀病毒特異的T細胞的產生。疫苗目前已進入第三階段測試，於全球120個地點作測試，測試者有三萬人，一半人會接種2劑共30微克的疫苗。

●何時面世：料今年年底最多可生產1億劑，明年年底生產約13億劑。 ●初步定價：早前與美國政府簽定協議，價格為每劑19.5美元（約152港元） ●可能缺點：受試者出現一些副作用，如發燒、疲勞、頭痛、發冷，肌肉疼痛和關節痛。

香港01製圖

小結：RNA核酸疫苗的最大優點就是研發速度非常快，在眾多疫苗種類中堪稱第一。與傳統疫苗相比，RNA核酸疫苗可更快投入臨床，其安全性也備受看好。然而，由於mRNA在體內容易被酶降解，增加了不穩定性，也可能影響其有效性。

英國牛津大學的疫苗已進入第三階段臨床試驗。(路透社)

(二) 重組病毒疫苗/腺病毒疫苗

3. 英國牛津大學與阿斯利康製藥（AstraZeneca）的AZD1222疫苗

AZD1222疫苗是由一種感染了黑猩猩的普通感冒病毒的弱化版本（腺病毒）製成。這類重組病毒疫苗的原理就是把病毒的抗原，在另一個弱感染性病毒（例如牛痘病毒、腺病毒）的殼上表現，不僅可以產生抗體，也可以釣出「殺手T細胞」。同樣已經進入較大規模的第三階段臨床試驗，在英國會有逾一萬人測試者參與、美國有三萬人、南非有2000人，巴西則有5000人參與。

根據對SARS疫苗所用技術的認知，藥廠假設注射新冠疫苗後，人們的免疫力可持續12個月至18個月不等，料民眾要每年注射疫苗。

●何時面世：最快今年10月，計劃希望在2021年1月之前提供3億劑安全有效的疫苗。 ●初步定價：成本價（預料每劑3至4美元，約為23至31港元） ●可能缺點：該疫苗不會對參與者造成任何嚴重的不良影響，但確實會引起一些輕微的副作用，例如肌肉疼痛和發冷。

4. 中國康希諾生物 Ad5-nCoV疫苗

疫苗採用感染人類的腺病毒研發，現已完成第二期測試。該公司指出，其疫苗臨床試驗第二期研究結果顯示，在單針免疫後，絕大多數測試者體內激發了顯著的免疫反應，而整個臨床試驗沒有出現嚴重不良反應。

●何時面世：未知 ●初步定價：未知 ●可能缺點：部份受試者出現輕度或中度反應，包括發燒、疲勞和注射部位疼痛。

5. 俄羅斯「衛星V」（Sputnik V）疫苗

疫苗由加馬列亞研究所（Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology）研製，並於8月11日獲俄羅斯衞生部搶先全球註冊，據知於本月中開始第三階段臨床試驗。

俄羅斯疫苗成效惹人質疑。(路透社)

●何時面世：料明年年初 ●初步定價：未知 ●可能缺點：疫苗在未完成第三階段測試便進行註冊及準備生產，惹來科學及醫學界人士批評，疫苗成效存疑。

香港01製圖

小結：重組病毒疫苗或腺病毒疫苗的優點是能夠刺激比較強的免疫反應。缺點是存在對載體病毒的免疫反應。對於新發的傳染病、致死率高的疾病，開發重組病毒疫苗存有一定風險，因為疫苗原理是導入了一種新的人工重組的活病毒，安全性方面的不確定因素較多。

(三) 滅活疫苗（傳統疫苗之一）

部份疫苗已在巴西等疫情嚴重的國家進入第三階段測試。(Getty Images)

6. 中國國藥旗下武漢生物製品研究所

疫苗於七月在阿聯酋啟動第三階段臨床測試。阿布扎比（Abu Dhabi）衛生部長是第一個被注射的測試者，預定會有15,000人參加。

●何時面世：料今年年底 ●初步定價：未知 ●可能缺點：最常見的不良反應是注射部位疼痛，然後是輕度發燒。

中國科興（Sinovac）疫苗的測試報告指出，疫苗沒有引起任何嚴重的不良事件。(路透社)

7. 北京科興（Sinovac）

疫苗同樣在七月於巴西及印尼等地展開第三階段測試。巴西聖保羅州長多利亞（Joao Doria）表示，第三階段測試在聖保羅臨床醫院展開測試，初步結果預料將在90天內揭曉。該公司以往曾使用相同的技術來生產獲批准的甲型肝炎、乙型肝炎和豬流感等疫苗。

●上市時間：未知 ●初步定價：未知 ●可能缺點：研究報告指該疫苗沒有引起任何嚴重的不良事件。

香港01製圖

小結：滅活疫苗以病毒本身病原體製成，但病原體已經被高溫或化學物質殺死，較減毒疫苗安全。但缺點是可能需要追加接種以維持保護力。此外，滅活疫苗只能誘發抗體來中和病毒，不太能誘發更強的T細胞應答來殺毒。

(四) 卡介苗疫苗

8.澳洲墨爾本梅鐸兒童研究所（Murdoch Children's Research Institute）

古老的卡介苗疫苗或成為今次疫情的「曙光」？(路透社)

研究所自3月起，開始研究卡介苗在新冠肺炎的預防效能，現正在進行第三階段試驗。研究人員指出，接種卡介苗可以增強其免疫系統，從而可以令人們更能抵抗各種不同病毒及細菌。各國正密切關注這種上百年的古老疫苗的效用，美國哈佛大學和荷蘭也有機構進行相關研究。

●上市時間：未知 ●初步定價：未知 ●可能缺點：未知

小結：目前仍須在臨床上驗證因果關係，但根據初步研究顯示疫苗或為對抗疫情帶來另一道曙光。世界各地或能透過「現有疫苗」於新型冠狀病毒疫苗問世前的空窗期，發揮潛在保護作用。

六大疫苗種類：