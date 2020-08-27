頭髮80年間不洗不剪不梳？　越南92歲老翁長髮達5米稱為神靈旨意

越南一名92歲老翁阮文戰（Nguyen Van Chien，音譯）已經將近80年沒有洗頭、剪髮甚至是梳過他的頭髮。他相信不剪頭髮是神的旨意，而他的頭髮現在已經達5米長。

越南老翁長髮有多長？

英國《衛報》報道，阮文戰說，「我相信如果我剪了頭髮，就會死。我不敢改變任何事情，甚至是梳它。我讓它自然生長，用頭巾包起來以保持乾燥和整潔，也比較好看」。

阮文戰信奉9種力量和7種神祇，他相信讓頭髮留長是自己的使命。

阮文戰小時候上學時，學校要求要剪頭髮，因此他在三年級就輟學，並決定再也不剪髮、梳髮或洗頭髮。

他說，「我記得我的頭髮黝黑、厚實且強健。過去我會梳頭髮讓它變順，但當我聽到神的力量在召喚時，我立刻知道我被選中」。他接着說，「我摸了我的頭髮，它變得非常硬，連接在我的頭上，好像有自己的生命」。

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阮文戰信奉椰子教，其創辦人Dua相信只靠椰子就能為生，但椰子教已被越南當局禁止，認為其教義不實。

阮文戰的第五個小孩Luom會協助阮文戰打理頭髮，他也相信頭髮與死亡間的連結，他說，「這些東西看似簡單但非常神聖」。

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