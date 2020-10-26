美國少女丟失爺爺鑽戒心碎不已　9個月後竟在「它」身上失而復得

最近大蒜很貴，價格屢創新高，不過大蒜如果還能長出鑽戒更不得了！美國一位女孩麥迪遜·庫珀Madison Cooper是威斯卡塞特中學的一名八年級新生，在初春時與同學在農場一起做義工種植大蒜苗，當時她發現到祖父送她的鑽石戒指不見了。

大蒜曲竟「長出」鑽戒？

這枚戒指是祖父遺物，祖母將之轉送給她，但庫珀不小心在農場弄丟了。對庫珀來說，此事一直掛在心上，令她坐立難安。農場得知情況後也進行一次整體搜尋，但不幸的是仍然沒有找到那枚戒指。

今年7月農場的工作人員漢娜．馬歇爾Hannah Marshall在一排排長大的大蒜莖中進行採收，當她拔出其中一支大蒜時，發現莖上有一個小小金色和閃亮的東西，起初以為是雜物想要清理，但後來把莖轉了過來發現是一枚「戒指」……， 是大蒜直接從這枚戒指長出來，戒指被完好地套在大蒜莖上，當場驚喜連連。

經過一番詢問後確認就是幾個月前庫珀遺失的戒指，趕緊聯繫並歸還給她，這次難忘的經驗算是老天爺給她一個最好的禮物。

Resource：Chewonki

【相關圖輯】坦桑尼亞礦工挖到超巨大寶石變富翁 將宰牛與4妻逾30子女慶祝

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：神準！大蒜田遺失一枚鑽石戒指 數個月後剛好套在長大蒜苗尋回】