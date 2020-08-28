在莊嚴的宮殿，置身清雅的荷花池和別致的後宮，玩家化身侍衛、學士、尚食等各種古代宮廷角色，體驗爾虞我詐的宮廷鬥爭。像「宮鬥」這類遊戲，近年成功吸引無數女性加入打機行列，並「課金」成為推動電子遊戲市場發展的生力軍。今年首季，中國女性遊戲用戶由去年同期的2.9億人增至3.57億人，升幅達23%，預料未來增長潛力驚人。從內地的情況可見，打機不再是「男士專利」，女性在遊戲市場也能撐起一片天。

隨着《延禧攻略》、《甄嬛傳》、《如懿傳》等劇集熱播，近年內地掀起了一股宮鬥熱潮。電子遊戲公司如玩友時代（FriendTimes）看準商機，不再專注開發角色扮演（RPG）等為男性而設的遊戲，轉攻女性市場。公司摒棄一般手遊的複雜操作，加入宮鬥劇情元素，冀透過恍如影視作品的遊戲吸引女性愛上打機。

該公司旗下的《熹妃傳》和《熹妃Q傳》等遊戲，成功改編宮廷類網絡小說，吸引一批女性玩家，並成為公司的熱門產品。前者於2016至2018年平均年收入達4.7億元人民幣（約5.26億港元）；後者於2018年收入更高達6.92億元人民幣（約7.74億港元），可見女性遊戲市場的潛力。

高學歷年輕女玩家課金力強

成立於2010年的玩友時代，曾推出狩獵冒險題材RPG遊戲《狩魂之神》等男性向產品，惟在競爭激烈的國內電子遊戲業的表現不算突出。另一方面，公司一直致力開發女性手遊，憑藉《熹妃傳》、《熹妃Q傳》和《宮廷計手遊》的成功，年收入高達14億元人民幣（約15.7億港元），佔公司總收入逾九成六，成為成功的關鍵。

2019年，該公司的累計用戶規模接近一億人次，平均每月付費玩家逾23萬人。玩友時代於去年10月正式在港交所掛牌，成為首間登陸港股的女性遊戲公司。除受惠疫情因素外，由於公司的主要王牌遊戲的女性玩家超過八成，而且屬課金力強的年輕高學歷人士，公司中長期發展備受看好。

內地女性玩家在電子遊戲世界也佔一席之地，近年甚至在電競比賽中擊敗一眾男性選手。(視覺中國)

目前，公司產品已打入日本、韓國、東南亞以至北美市場。公司亦計劃陸續推出德語版、法語版及阿拉伯語版，期望吸引更多海外玩家。玩友時代未來計劃推出更多女性向遊戲產品，並已聘請專人為公司旗下的遊戲改編古代宮廷故事小說，並將在二次元遊戲、小說、動漫領域拓展市場。

除了玩友時代外，近年騰訊和網易積極發展「她手遊」，搶佔不少市場份額，正好反映其發展潛力。此前，騰訊的《雲裳羽衣》、《食物語》，以及網易的《遇見逆水寒》和《花與劍》等作品，均為女性向遊戲市場帶來不少衝擊。

內地有越來越多電子遊戲針對女性玩家。(Getty Images)

「她手遊」針對女性市場開發

過去，電子遊戲市場可謂「男性天下」，鮮少包含女性元素的產品。雖然部份產品加入女性角色，但未有就女性市場開發針對性遊戲，如以女性為設計核心、揀選受女性歡迎的題材。

內地在「她手遊」的發展不足十年，早期主力開發宮鬥類型遊戲，《王者榮耀》於2016年吸引逾一億女性玩家，令市場見證「她手遊」的巨大潛力。同年推出的《陰陽師》，女性玩家佔比達六成，被稱為中國遊戲史上第一款以女性玩家為主的大眾手遊。此後，女性向手遊市場的發展日趨成熟，大受歡迎的手遊包括《戀與製作人》、《旅行青蛙》、《FGO》等。

內地手遊玩家的數目近年急劇上升，預計到2022年將達4.03億人。(Getty Images)

中國女性向手遊玩家數目已經由2013年的4,830萬增至今年初的3.57億，收益也從19億元人民幣（約21.3億港元）增加到今年估計的665億元人民幣（約744億港元），預計到2022年玩家數量將達到4.03億人，市場規模將達到935億元人民幣（約1,046.2億港元）。

據內地遊戲工委發布的《2020年度第一季度中國遊戲產業報告》，內地手遊市場發展放緩，今年首季較去年第四季用戶僅增加200萬人，增至6.54億人，按季增長只有0.31%。現階段男性手遊市場已經飽和，男性向主流產品如RPG等，只能在現有玩家群中作激烈的「你爭我奪」。相反，女性市場仍有很大的增長空間，有望成為業界未來發展的重點板塊。

內地女性手遊市場有幾個特點，首先是女性消費能力強，較男性高出31%，其次是女性用家忠誠度高，第三是衝動性消費較大，這使遊戲開發商更容易賺取女性玩家的金錢。從心理角度而言，女性玩家追求的是沉浸感，男性玩家則看重成就感。

「她經濟」潛力大助業界發展

今年夏天，由《乘風破浪的姐姐》到近期熱播的《三十而已》，除反映內地影視娛樂產業發展的最新趨勢，也多少說明「她手遊」以至「她經濟」興起，以及在這方面的消費開始佔據主導地位。伴隨「她經濟」崛起，推動影視作品、購物消費等領域的女性群體迅速增長，女性向遊戲市場可謂盡得「天時、地利、人和」，獲得良好的發展契機。

瑞銀投資研究部中國策略主管劉鳴鏑今年8月初發表報告指出，20至40歲的高學歷城市女性近期成為內地電視劇和綜藝節目的熱門題材。她表示：「總體而言，國內女性的可支配收入和對『美好生活』的渴望，對化妝品、免稅商品、醫療美容、手遊和互聯網內容影響重大。」滙豐銀行股票策略主管Herald van der Linde表示：「內地愈來愈多在職女性在家庭開支決策方面擁有更大發言權，並把更多金錢花在自己身上。女性正成為重要的消費力量。」

內地越來越多在職女性，她們在家庭開支方面擁有更大的發言權。(Getty Images)

目前，中國總體的遊戲消費市場達到1,643億元人民幣（約1,838.4億港元），女性消費佔比只有四分之一，這說明女性玩家的消費市場尚未完全開發。

愈來愈多女生投身打機行列，未來將為業界注入更多積極和正面的元素，長遠促進內地電子遊戲市場發展得更完善。

(節錄)

繼續閱讀【手遊爭霸】系列報道：

上文節錄自第228期《香港01》周報（2020年8月24日）《「宮鬥熱」主攻女性 「她手遊」撐起市場》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。