美國母女愛摷垃圾4年收穫近30萬　YSL靚鞋及Dyson直髮器都執過

許多戶外活動都可增進家庭間的關係，但日前於美國佛羅里達州的一對母女卻異於常人喜歡相約「翻垃圾桶尋寶」，而這看似不起眼的活動，她們持續了4年，也找到許多極具價值的物品，總價值竟高達3.6萬美元（約28萬港元），此特別的經歷也使他們選擇以影片紀錄的方式呈現到網絡上。

美國母女視摷垃圾為另類尋寶！

據《都市日報》報道，今年68歲的母親安娜（Ana Ortiz）與39歲女兒塔瑪拉（Tamara Benavente）在2016年於YouTube看到有關垃圾箱潛水的廣告時，就對這項活動感興趣。而在她們第一次「翻垃圾活動」就翻找到一個鐵製燈籠和一件全新的外套，讓她們一翻上癮，把翻找垃圾桶當成深夜的有趣「尋寶」活動。

報道中指出，每次的行動都會先用Google地圖訂定今日路線，然後每周抽出一天深夜時段執行。在從事此活動時原先還會擔心被路人以異樣眼光看待，但她們翻找垃圾「翻出了興趣」，找到的寶物越來越多，母女倆也因為有了共同的嗜好，更拉近彼此的感情。

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為紀錄她們的「尋寶過程」，塔瑪拉和安娜便在2018年建立了一個YouTube頻道，而截至目前為止，她們發現了價值400美元（約3120港元）的Kilner玻璃罐、4箱巴諾書店和諾布爾書店的書，共價值約1000美元（約7800港元）、Dyson直髮器和YSL鞋子等。這4年多來所翻出的垃圾價值，折合約28萬港元。

對於翻找出如此多的奢侈品，塔瑪拉表示，她們一開始翻垃圾只會翻自己需要或想要的東西，到最後會把還能使用的東西帶回去，捐給慈善機構，希望把還可以用的物品送到真正需要人手中。而她們透過翻垃圾運動，希望能每個月不斷打撈價值約3000美元（約23400港元）的商品，並決定將大部分捐贈給慈善機構和朋友，自己只保留20％。

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