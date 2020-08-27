美國母女愛摷垃圾4年收穫近30萬　YSL靚鞋及Dyson直髮器都執過

世界說
撰文：
最後更新日期：

許多戶外活動都可增進家庭間的關係，但日前於美國佛羅里達州的一對母女卻異於常人喜歡相約「翻垃圾桶尋寶」，而這看似不起眼的活動，她們持續了4年，也找到許多極具價值的物品，總價值竟高達3.6萬美元（約28萬港元），此特別的經歷也使他們選擇以影片紀錄的方式呈現到網絡上。

美國母女視摷垃圾為另類尋寶！

據《都市日報》報道，今年68歲的母親安娜（Ana Ortiz）與39歲女兒塔瑪拉（Tamara Benavente）在2016年於YouTube看到有關垃圾箱潛水的廣告時，就對這項活動感興趣。而在她們第一次「翻垃圾活動」就翻找到一個鐵製燈籠和一件全新的外套，讓她們一翻上癮，把翻找垃圾桶當成深夜的有趣「尋寶」活動。

報道中指出，每次的行動都會先用Google地圖訂定今日路線，然後每周抽出一天深夜時段執行。在從事此活動時原先還會擔心被路人以異樣眼光看待，但她們翻找垃圾「翻出了興趣」，找到的寶物越來越多，母女倆也因為有了共同的嗜好，更拉近彼此的感情。

【相關圖輯】印度國父甘地鍍金眼鏡險成路邊垃圾　263萬港元拍賣成交

為紀錄她們的「尋寶過程」，塔瑪拉和安娜便在2018年建立了一個YouTube頻道，而截至目前為止，她們發現了價值400美元（約3120港元）的Kilner玻璃罐、4箱巴諾書店和諾布爾書店的書，共價值約1000美元（約7800港元）、Dyson直髮器和YSL鞋子等。這4年多來所翻出的垃圾價值，折合約28萬港元。

對於翻找出如此多的奢侈品，塔瑪拉表示，她們一開始翻垃圾只會翻自己需要或想要的東西，到最後會把還能使用的東西帶回去，捐給慈善機構，希望把還可以用的物品送到真正需要人手中。而她們透過翻垃圾運動，希望能每個月不斷打撈價值約3000美元（約23400港元）的商品，並決定將大部分捐贈給慈善機構和朋友，自己只保留20％。

【相關圖輯】36個震撼冷知識：樹熊指紋幾乎和人類一樣　我們都喝過這動物的尿

以為是樹葉原來是千年古寶　以色列考古現場挖出425枚9世紀金幣
颱風後海上遍布垃圾　熱心男女划獨木舟執到15袋：做得幾多就幾多
澳洲淘金客「真人騷」連環中獎　3.5公斤「黃金雞塊」值194萬元
【綠色淘金熱】那些年的毒梟夢魘　哥倫比亞黑色傳奇
港人印尼淘金　橡膠變電、海產輸港　冀東盟助港經濟開一扇門
【國際影像】河底藏着寶藏　馬里人潛水挖土　作另類「淘金」
美副教授網絡授課得悉有武漢學生後稱「讓我戴上口罩」　校方調查
疫情期間不再「舔手指」　肯德基停用經典口號
衣服打開器及人體倒後鏡很實用？　美國男子靠發明無用良品爆紅
猴子及蜥蜴成練靶目標？　馬來西亞森林公園驚見動物中箭負傷
大英博物館創辦人雕像要「搬家」　曾捐7萬件藏品但遭指控蓄奴
英國A Level評分被指不公引發示威　政府終於轉軚　又出現新問題

延伸閱讀

80年不洗不剪不梳！ 越南92歲老翁頭髮長達5公尺

斷腿海鷗不忘船長救命之恩 陪伴出海足足15年

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。