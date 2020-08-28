非洲抗擊小兒麻痺成功　對新冠疫苗研發有何啟示？

非洲宣布擊退了野生小兒麻痺病毒，視為人類公共衛生戰爭中的一大喜訊。由病毒引起的小兒麻痺，曾經肆虐全球各地，1980年代，一年的全球感染人數高達三、四十萬。 回顧對抗小兒麻痺症的過程，「疫苗戰」打了至少三十餘年，克服了無數困難，惟非洲部分國家仍受疫苗衍生小兒麻痺病毒困擾。這對於新冠肺炎疫苗研發及推廣，有着什麼啟示？

世界衛生組織（WTO）周二宣布，小兒麻痺野生病毒株（wild poliovirus）已在非洲絕迹，自2016年在尼日利亞出現最後一宗病例以來，就再沒新病例，也成為人類公共衛生歷史上的一項里程碑。這也是非洲自40年前消滅天花病毒以來再次消滅病毒。

人類對抗小兒麻痺症有久遠的歷史，大規模爆發始於十九世紀末的歐洲和美國，也是戰後美國最流行的傳染病之一，在1952年大流行期間，病例多達5.8萬宗。1981年的染病人數仍達45.9萬宗。此病的正式名稱為脊髓灰質炎（poliomyelitis），由脊髓灰質炎病毒引起，主要影響幼童。病毒會影響患者神經，導致肌肉無力，終身殘廢或癱瘓，重則導致死亡，而且由於無藥可治，疫苗成為了對抗小兒麻痺症的最有效方案。

小兒麻痺症引致的終身殘疾，對非洲兒童為禍甚深。（路透社）

1988年，各國政府攜手連同多個公共衛生組識和基金會，推動「全球消除小兒麻痺症倡議」（Global Polio Eradication Initiative），透過大規模的疫苗接種計劃，希望將小兒麻痺症消滅。

根據世衛，經過三十年的廣泛疫苗接種計劃，小兒麻痺症的野生病毒株病例自1988年已減少99%以上，到2018年的新增病例只有33宗。八十年代最嚴重的東亞地區此前成功消滅小兒麻痺症野生病毒，現今非洲也消滅了，僅餘的就是阿富汗及巴基斯坦兩個戰亂國家。

口服式「沙賓疫苗」成本較低亦較易於接種，在發展中國家廣泛採用。（美聯社）

目前，小兒麻痺疫苗有兩大類，包括在1950年代由美國病毒學家約納斯‧沙克（Jonas Salk）研發出來的「沙克疫苗」，是一種滅活的注射疫苗。第二種就是由美國病毒學家阿爾伯特‧沙賓（Albert Sabin）利用減毒性灰質炎病毒研發出的口服式的「沙賓疫苗」。

「沙克疫苗」以滅活病毒製造，病毒不能再次激活，因此安全性高，不過較為昂貴；而口服式的「沙賓疫苗」在欠缺基層衛生設施的發展中國家，使用上較為方便，其原理利用減弱的病毒來刺激人體產生免疫力，只需要少量疫苗病毒已能取得良好效果，而一般來說，生產100劑滅活化疫苗所需的病毒量，相當於生產一劑減毒性疫苗，成本低廉，因而成為了第三世界國家的必然選項。

小兒麻痺病毒會影響患者神經，導致肌肉無力，終身殘廢或癱瘓。（美聯社）

疫苗的兩面

值的留意的是，消滅了野生病毒株並不代表小兒麻痺已在非洲絕迹，非洲每年仍有數以百計的「疫苗衍生小兒麻痺病毒」（vaccine-derived poliovirus，VDPV），病例由2018年的68宗，增加至去年的320宗。這是因非洲廣泛採用的口服疫苗是以弱化病毒製成，若果在免疫力不足的人士身上，就有可能因基因突變返組成高致病力的病毒，繼而傳播並造成局部流行，這在衛生欠佳的非洲國家，因食水污染引致的糞口傳播便有機會發生。

世衛指出，目前16個非洲國家便出現疫苗衍生的小兒麻痺病毒傳播。因VDPV造成的麻痺跟外源性的小兒麻痺症無法區別，但引致跟野生病毒的嚴重情況相當罕見。世衛同時強調，使用口服疫苗對公共衛生的整體好處，遠大於口服疫苗所帶來的小型風險。

全球小兒麻痺症個案隨着廣泛的疫苗推廣計劃，自80年代以後急速下降。

應對VDPV的局部流行的方法，就跟對抗病毒本身無疑，必須加強疫苗施用，讓孩子反覆接種疫苗，才能有效強化對於病毒的免疫力。在發達國家，小童一般接受注射式的小兒麻痺疫苗，須注射一共四劑。美國早在1979年已消滅野生病毒株，但對於經濟及衛生條件較差的發展中國家，就算有效疫苗已面世七十載，都仍未可完全杜絕此症。

三十載的疫苗戰

「全球消除小兒麻痺症倡議」在1988年推出以後，目標是在2000年令小兒麻痺病毒在全球絕迹，但這個目標到現在尚未達成，戰亂、疫苗陰謀論等都成為了主要障礙。尼日利亞為非洲「最後一例」，在2003年時，該國北部盛傳出疫苗有害的流言，民眾拒絕接種，導致疫情爆發，五年內禍延二十個國家。同時，極端組織博科聖地自2000年後盤據尼日尼亞東北部，活躍地波諾州（Borno）常受到武裝分子襲擊，加上政府阻撓，導致醫護團體無法接觸當地兒童。

不過，疫苗團隊並沒放棄，利用大量數據分析、衛星映像等協助，並採取「打遊擊」的策略。當軍方示意一處地區在未來48小時安全時，他們便會快速趕至為當地兒童接種疫苗。孩子們都在巿集或教堂前排隊，醫護人員便逐個逐個把口服疫苗滴到他們嘴巴裏。就算其他沒接種疫苗的孩子，受到接種過疫苗的孩子經水源傳播，同樣能因弱化病毒而產生免疫力，防預真正的病毒襲擊。

口服疫苗以減弱病毒製成，在少數情況下會變成疫苗衍生小兒麻痺病毒（VDPV）。（美聯社）

2012年，全球逾半小兒麻痺野生病毒病例來自尼日利亞，但憑着醫療團隊的努力，不畏不懼，令非洲終於成功擊敗小兒麻痺症。前線醫護人員逐家逐戶上門為孩子接種疫苗，而且反覆接種，才能成功擊退病毒。背後還需要扶輪社、世衛、聯合國兒童基金會、美國疾控中心（CDC）等組織共同支持。

不過，這不代表這場疫苗戰已經結束，阿富汗與巴基斯坦的野生病毒病例卻在2018年起增加，疫苗團隊在當地受到暴力襲擊、殺害。這兩個國家一日未成功根除野生小兒麻痺病毒，或者非洲的疫苗衍生病毒未能抑制，就到有機會把病毒傳開。因此，各國仍不能停止接種小兒麻痺疫苗計劃，以防止這種病毒再次輸入。

發達國家一般沿用較安全的注射式「沙克疫苗」，一共須打四劑。（路透社）

如今，放在眼前的新冠疫情是一場百年一遇的公共衛生危機，各國科研團隊爭分奪秒研發新型冠狀病毒的疫苗。一方面，各國在疫苗研製上需要通力合作，另一方面，在有效疫苗面世後，如何共享公共衛生資源，不讓落後國家被遺忘，對於全球抗擊病毒也是相當重要。

回看人類對抗小兒麻痺症的歷程相當漫長，如今或許徹底根除病毒，也許勝利在望。不能忘記的是人類在此仗的協作與無私。1955年，美國病毒學家沙克博士成功研發出首支有效小兒麻痺症疫苗，傳媒訪問他：「誰擁有疫苗的專利？」他說道：「人們吧！沒有專利這回事，你能為太陽申請專利嗎？」有估計，沙克沒有為疫苗申請專利而少賺了70億美元，但這份貢獻卻是無價。