正方形朱古力屬專利？　Ritter Sport與Milka十年法律戰爭終落幕

整整十年的時間，德國兩大朱古力製造商在法庭上你來我往，為了「能不能生產正方形朱古力」一事吵得不可開交。

Ritter Sport與Milka「朱古力戰爭」起因：

朱古力戰爭

在過去十年間，德國兩大朱古力公司Ritter Sport和Milka在法庭上爭得臉紅脖子粗，雙方都投入資源誓言打贏這場法律戰，一直到2020年7月才終於分出勝負。拖延良久的訴訟也讓德國媒體將這場法律戰戲稱為「朱古力戰爭」。

這場雙方僵持了十年的法律戰只有一個焦點：「正方形朱古力」是不是專屬於Ritter Sport的設計？

創辦人的靈機一動

根據Ritter Sport的說法，「將朱古力設計成正方形」是公司共同創辦人瑞特（Clara Ritter）的點子。1932年時，她靈機一動向同事說道：「我們來做一款大家的外套口袋都裝得下又不容易折斷、重量還和一般長方形朱古力一樣的產品吧！」

根據Ritter Sport的說法，「正方形朱古力」這個設計是由其共同創辦人在 1932年時發想而得。圖為一名Ritter Sport公司的員工，正在監看機器生產大量的正方形朱古力。

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「正方形朱古力」

到了 1970年，Ritter Sport公司推出全新的標語：「方正，小巧，好味道」(Quadratisch, praktisch, gut)，並在 1993年時向德國專利和商標局申請，將正方形的設計作為商標並獲得認證。

因此，當 2010年Milka朱古力也推出自己的正方形朱古力時，自然就引爆了這場為期 10年的法律戰。

正方形成為商標，究竟合不合理？

Ritter Sport表示，他們早已申請將「正方形的朱古力」認定為商標，應該獲得合理的保障；但Milka對此表示不同意，主張正方形是一個很通用的形狀，將之認定為Ritter Sport的專屬商標並不合理，也會讓對方獲得不公平的競爭優勢。

最後，法院將勝利判給了Ritter Sport，往後他們生產的正方形朱古力也將成為德國超市貨架上的唯一一款正方形朱古力。

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Ritter Sport的勝利

今年7月24日，德國聯邦最高法院將勝利判給了Ritter Sport。

根據法院方面的調查，消費者僅僅將正方形的朱古力視為判別朱古力製造商的方法之一，正方形這個元素實際上扮演的功能就像產品的外包裝一樣。除此之外，並沒有讓Ritter Sport獲得額外優勢。

法官表示：「消費者將正方形的包裝視為判斷朱古力製造者的指標之一，並預期朱古力應該要有一定品質。然而，正方形的外觀並沒有賦予朱古力額外的藝術價值，其價格也沒有因此訂得更高。」

品牌史上重要的一天

獲得最終勝利後，Ritter Sport表示：「對我們來說，今天是重要的一天。過去50年來，我們是唯一一間專注於生產正方形朱古力的廠商，這也是法院最終判決對我們如此重要的原因，因為正方形巧朱古力對瑞特運動來說至關重要。」

當然這也意味着，往後Ritter Sport仍然會是德國超市貨架上唯一一間正方形朱古力的製造商。

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】

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