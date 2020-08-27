電動車廠Nikola老闆守承諾　50名元老級員工將瓜分價值18億元股票

電動貨車製造商Nikola創辦人兼董事長米爾頓（Trevor Milton）正把他持有的600萬股股票贈與公司新創立時的首批50名員工，信守他最初聘僱這些員工時的承諾。

認識Trevor Milton及電動貨車製造商Nikola：

依Nikola股票在26日收盤每股38.82美元的價格計算，這些股票目前價值2.33億美元（約港幣18億元），相當於每名員工可分得近港幣3600萬元。

米爾頓在一段張貼於Instagram的影片中表示：「當我初創這家公司時，我尋找這世界上最棒的員工，這是個很大的風險。當時看起來幾乎沒有成功的機率，而很幸運的，我找到一群很棒的員工，與我從頭開始。」

米爾頓也推文說：「我愛我們的員工，他們成就了Nikola，是我們成功的關鍵。我要信守聘僱最初50名員工時的承諾，把我個人的600萬股持股贈與他們。你們將因此看到我的持股減少。不是賣出，而是贈與出去了。」

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Nikola的股票因搭上電動車題材熱潮，自6月初在納斯達克上市以來曾經大漲一波，儘管該公司還沒生產出首輛電動貨車。

自稱為連續創業家的米爾頓學歷僅高中肄業，利用社群媒體推銷自家公司，時常被外界與Tesla創辦人馬斯克相比。根據彭博億萬富豪指數，目前米爾頓的資產淨值46億美元（約港幣360億元），名列全球前500富豪之一。但隨着他決定贈與股票，上述數據也會隨之下滑。

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