企鵝「老家」竟不是南極？　研究指這兩國才是牠們2千萬年前故鄉

根據科學家發表的一項新研究，學界始終爭論不休的「企鵝老家到底在哪裏？」謎底終於揭曉：不是在南極，當然也不會是北極。

企鵝「老家」究竟在哪裏？

企鵝的老家居然不是南極？

「企鵝的老家在哪裏？」這是學界爭辯已久的話題。不少科學家都猜測，企鵝們的老家應該是在南極，之後才逐漸演化、分散到南半球各地；但同時，另一派科學家主張企鵝的發源地應該是在澳洲、新西蘭等地區，隨着時間推演才逐步擴散到包括南極洲在內的不同地區。

到底誰才是正解？8月17日，科學家發表的一份新研究終於揭曉謎底。

答案是...澳洲和新西蘭

經過分析、比對現存18種企鵝的基因後，美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的整合生物學（integrative biology）專家鮑伊（Rauri Bowie）及他的研究團隊認為，企鵝的祖先大約在2,200萬年前首先出現於澳洲、新西蘭氣候涼爽的海岸附近。

隨着時間發展，國王企鵝和皇帝企鵝的祖先可能受到南極地區豐富食物吸引，開始逐漸往更南、氣候更嚴寒的地區移動，一直到現在。

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藉着洋流南半球跑透透

至於今日企鵝的身影出現在許多南半球地區，則是長時間下來企鵝們隨着洋流旅行，擴散到不同地區的結果。目前，除了人們熟知的南極，南美洲、南非等地都能找到企鵝們的蹤跡。

在新環境中演化出新能力

在這個過程中，抵達不同環境的企鵝們也演化出相應的能力適應新的生活環境。舉例來說：有的族群演化出更佳的體溫調節能力，讓企鵝能視外在環境需要，收縮或擴張血管以調節體溫；又或者是有些企鵝演化出更有效率的氧氣消耗方式，讓牠們在水中覓食的時候不需常常浮出海面換氣。

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從澳洲、南極，到加拉巴哥群島

鮑伊表示：「藉着這份研究，我們得以展示企鵝在不同環境下演化出的種種能力，讓牠們無論是在攝氏約9度的新西蘭、澳洲水域、氣溫長年處於零下的南極大陸還是攝氏 26度左右的加拉巴哥群島都能好好地生活。」

氣候變遷速度遠快過企鵝的適應速度

雖然企鵝在擴散到不同氣候環境的過程中，演化出各式各樣的能力適應新環境，但並不意味着面對當前快速的氣候變遷，企鵝也能演化出對應能力。當年，企鵝花了數百萬年的時間才適應不同氣候，現在的氣候變遷速度遠遠快過企鵝的演化速度。

以皇帝企鵝為例，迅速消融中的海冰讓皇帝企鵝的棲地逐年減少；海水溫度逐步上升，也讓皇帝企鵝的重要食物來源—南極蝦—迅速減少，讓皇帝企鵝的生存處境更加艱難。

因此，鮑伊在研究的最後說道：「我們希望提醒大眾：企鵝花了數百萬年的時間，才適應各種不同棲地，考量到目前海水升溫的速度，企鵝適應環境的速度將遠遠追不上氣候變遷的速度。」

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】

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