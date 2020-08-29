【新冠疫苗】破天荒的mRNA疫苗能成救疫希望？　

新冠肺炎疫情（COVID-19）目前仍在全球擴散，各國疫苗研發工作如火如荼，如今，各國陸陸續續都有疫苗進入臨床試驗的第三階段，包括一種具潛力，卻從未試用於人體身上的mRNA疫苗（信使RNA疫苗）。除了領跑的兩大美國藥廠Moderna與輝瑞，中國兩家生物製藥公司也押注於mRNA疫苗，這種破天荒新疫苗在過去數月成為了「風頭躉」，但是否真可成為救疫希望？

由於至今新型冠狀病毒仍未有明顯治療方案，要令大流行受控，答案肯定是疫苗。不過，何時等到首支有效疫苗面世仍是難以確定，需要克服的問題至少有三：是否安全？保護力是否足夠？免疫力是否持久？

疫苗的原理，是讓人體免疫系統在遇上真正的病原體前，就先產生記憶細胞，當遇上病原體時，人體就會迅速產生有力的免疫反應。傳統疫苗主要有兩種，分別就是減毒疫苗與滅活疫苗，均是以病毒本身的病原體製成。

各地疫苗紛紛進入人體測試階段，未知最後哪支率先跑出？（路透社）

減毒疫苗：打入經多次繼代培養、致病力很低的病原體。保護力較滅活疫苗較強、較持久，但不適合用於高傳染率、高致死率的疾病 滅活疫苗：由於病毒已被殺死，不具傳染力，但或需反覆接種以維持保護力

由於兩種傳統疫苗都需要培殖大量病原體，加上科學家要找出方法，讓病原失去活性或分離蛋白，需要大量時間研發。因此，這次新冠肺炎疫情裏，海外科研團隊或大藥廠都傾向押注於非傳統疫苗之上，現時領跑的是幾隻腺病毒疫苗或mRNA疫苗。本文餘下將主力解構mRNA疫苗的機制。

DNA疫苗跟mRNA疫苗均屬於核酸疫苗，前者原理在於打入含有病原體遺傳物質的質體，質體進入人體細胞核後，再轉錄，由人體合成抗原。而mRNA則是合成病原體遺傳物質片段，帶有病毒棘蛋白的遺傳指令，進入人體後能誘發免疫反應，產生抗原（antigen）。

而由於這類核酸疫苗，只需要知道病毒的基因排序就可開始研製，省卻了培殖大量病原體的時間，因此製造速度最快。雖然科學家自1990年代初已開始研究mRNA疫苗，但目前從來沒有mRNA疫苗的足夠驗證。能產生多少免疫力、抗體能否中和病毒、RNA會否易被酵素破壞，都是未知之數。

目前全球研發進展最快的新冠疫苗:

截至八月中，全球有多達160多支疫苗正在研發當中，跑得最快、最備受看好的主要有三支：

牛津大學與阿斯利康公司【英國/英國瑞典】——腺病毒載體疫苗 ChAdOx1 Moderna/美國國家過敏和傳染病研究所【美國】——mRNA疫苗 mRNA-1273 BIONTECH/輝端【德國/美國】——mRNA疫苗 BNT162

儘管不少人對於mRNA的技術有所保留，兩支美國藥廠mRNA疫苗進入第三階段臨床測試，初步看來都呈現理想表現。雖然具體數據仍未出爐，其效用亦未經證實，美國總統特朗普於8月初已搶先宣布，以15.3億美元購下一億支Moderna疫苗，另投放了9.55億美元於Moderna疫苗的研發之上。另外，美國衛生與公共服務部亦將買下一億支輝端疫苗。

同時，巿場對於mRNA疫苗的憧憬亦反映在股價之上。由年初至今，Moderna的股價累漲了243%。該公司在8月26日宣布，在第一階段臨床試驗中，疫苗讓20名老年測試者產生和年輕人一樣的免疫力，消息一出，Moderna當天股價便應聲大漲6%。Moderna疫苗的第三期臨床測試在七月已經展開，共約三萬人接受測試，預計將於9月完成，最快10月便可得知結果。

值得留意的是，Moderna還未公布經過同行評議（peer-review）的正式數據，BIONTECH/輝端團聚於8月20日才公布BNT162的一期試驗數據，而由於臨床一期試驗目的在於疫苗安全性，目前未能對此候選疫苗的保護力下結論。在第三期測試數據未公布前，疫苗的實際作用都未能確定，一切仍只留於公關戰的層面。

特朗普政府急購美國兩大藥廠的mRNA疫苗，可有助其催谷選情？（美聯社）

再者，香港出現首宗新冠患者二次感染情況，未來疫苗免疫力能持續多久也是一個相當重要的問題，臨床測試顯示疫苗成功產生免疫反應，也不代表能提供足夠保護力，臨床研究恐怕。跑在最前的mRNA疫苗，最後是否能夠跑出？目前仍言之尚早，一切還待科學數據證明。