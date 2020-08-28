南非動物園主遭兩隻心愛白獅子攻擊咬死　妻子稱將野外放生不追究

南非一名自然環境保護主義者馬修森（West Mathewson）在自家所經營的野生動物園內，突然被所養的2頭成年母獅攻擊咬死。事發當時妻子在旁目睹慘案卻無力阻止，但她表示不會對肇事的母獅究責。

《每日郵報》報道，現年68歲的馬修森在26日早上打開閘門，準備帶兩隻成年母獅去散步時突然被襲擊。65歲的妻子吉兒表示，當時她目睹丈夫被攻擊，雖然拼命叫着2頭獅子的名字：坦納（Tanner）和黛米（Demi）卻無濟於事，馬修森遭重達180公斤的母獅聯手攻擊，傷重不治。

馬修森的動物園位於約翰內斯堡（Johannesburg）西北方約450公里的胡德斯普雷特（Hoedspruit），園區相當受到歡迎。

馬修森的媳婦弗格森（Tehri Fergusson）發聲明指出，馬修森可能是與母獅玩耍過程中，不小心引發其「非常粗暴的行為」。闖禍的2頭母獅目前已被安置在當地野生動物保育中心，之後將會野放。

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弗格森說道：「拿到屍檢結果後，我們才能知道他的死因。我們必須先說馬修森已經沒有他自己想像的那麼年輕了。我們仍不確定當時發生什麼事。」

電訊報報導指出，這間動物園2017年也發生過類似事件，一頭母獅衝出園區，咬死附近一名工作人員。

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