俄羅斯衛星V疫苗：「偷步註冊」會否因快得慢？

俄羅斯總統普京於8月11日在電視視像會議上宣布，該國研製的一款新冠肺炎疫苗經已獲得當局的監管批准，成為全球首支「搶先註冊」的疫苗。不過，這種略嫌「偷步」的處事方式卻引起各國憂慮，甚至連俄國國內也對此疫苗反應冷淡，不禁讓人質疑疫苗除了節省時間外，還有其他什麼可取之處？

今年6月，俄羅斯聯邦衛生部的加馬列亞流行病學與微生物學研究所（Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology）才登記名為「衛星 V」（Sputnik V）的疫苗一期和二期聯合試驗。該疫苗是由一種攜帶冠狀病毒基因的腺病毒製成，俄羅斯衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）早前表示：「所有志願者都產生了高滴度新冠肺炎抗體，而且他們並沒有出現嚴重的併發症。」

據加馬列亞研究所介紹，這款疫苗屬於腺病毒載體疫苗，其原理是將編碼新冠病毒刺突蛋白的核酸片段導入腺病毒，以腺病毒作為載體，誘導人體針對新冠病毒刺突蛋白的免疫應答。俄羅斯目前共有17家科研機構正在研製至少26種新冠疫苗，當中以衛星 V的研製進度最快。而全球其他已進入第三期臨床測試的腺病毒疫苗，則只有中國康希諾的Ad5-nCov，以及牛津大學/阿斯利康藥廠的AZD1222。

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圖解：什麼是腺病毒載體疫苗

八月中，衛星 V將展開第三階段試驗，涉及俄羅斯、阿聯酋、沙特阿拉伯、巴西和墨西哥的2000多人。不過，目前全球其他同樣進入第三階段的疫苗測試規模，是這個數字的十倍以上，一般也有3萬名志願者，俄羅斯疫苗的試驗人數顯得相形見絀。

美國約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）疫苗安全研究所所長薩蒙（Daniel Salmon）表示：「我認為這真的很可怕和危險」。包括他在內的一些專家指出，俄羅斯實際上是跳過第三階段試驗。他們認為這是在邁出危險的一步，因為最後階段試驗一般可以確定疫苗是否比安慰劑效果更好，而且不會對部分接種者造成傷害。

俄羅斯衛生部長穆拉什科表示，志願者在此前的測試中並沒有出現併發症。(路透社)

除了確定疫苗的有效性，第三階段試驗還能有助發現一些不常見的副作用，早期階段的志願者相對較少，因而這些副作用可能沒有出現。因此薩蒙補充說：「僅僅說我有一個很好的產品是不夠的，在使用它之前，你需要讓他人看到真實數據，並且確信利大於弊。」

由於疫苗是給廣大健康人群接種，而非僅是給病人使用的實驗性藥物，因此醫學界對此有很高的安全標準。因為若有數以億計人士將會接種該疫苗的話，即使只是罕見的副作用，全球也將有至少數千人受到影響。美國病毒學家摩爾（John Moore）批評：「這簡直太愚蠢了，普京沒有疫苗，他只是在發表政治聲明。」

俄羅斯疫苗受到國際間廣泛的質疑並不是沒有道理。(路透社)

此外，佛羅里達大學（University of Florida）的生物統計學家和傳染病專家迪恩（Natalie Dean）認為俄羅斯在此時候宣布這個消息，「他們不太可能掌握有關該疫苗功效的充分數據」。

「非常時期」也應有界線

一般來說，疫苗必須經過幾個測試階段，以確保其安全性和良好的工作性能。這些階段包括臨床前階段、第一階段、第二階段和第三階段。疫苗通常需要成功通過每個階段才能繼續進行下一階段。因為即使進入第三階段的疫苗，依然有測試失敗的可能性。因此，若沒有完成所有階段的任何疫苗，幾乎可以說是缺乏充足證據說明其安全可靠。

要走完整個疫苗研發的過程一般需時至少十年，並耗資數億美元。即使在接種疫苗後，製造商和監管機構也會進行監控，以防出現罕見的副作用。過往，也曾出現過研發數十年時間也未能成功的個案，如愛滋病的疫苗。

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第三階段測試有助發現疫苗可能出現的副作用。(Getty Images)

因應今次罕見的新冠肺炎大流行，各國均希望可以在一年半內開發出針對是次病毒的疫苗。也因此在這個「非常時期」的研發過程中採取「非常手段」，鮮有地允許同時執行若干不同的測試階段，而非一個接一個地執行。甚至容許在不影響安全性的情況下，省略某些臨床前的研究。

然而，在整個疫苗研發的過程中，研究人員通過向政府和監管機構提交報告，以及在科學期刊的同行評議論文分享相關結果。其後，這些外部專家學者會對這些測試數據進行評估，並向最終的監督管理部門提出建議，然後由當局決定是否批准疫苗的廣泛使用。

監管機構其後亦可以對疫苗進行調整，以使其更加安全，比如改變劑量。另一個安全地加速疫苗試驗的一種方法是，監管機構提前準備好分析每一批數據，這樣可以縮短試驗之間的時間間距。早在疫苗本身通過臨床試驗之前，疫苗製造商就已經向監管機構證明，他們能夠以工業規模安全地生產新冠病毒疫苗。

美國過敏與傳染病研究院主任福奇對俄羅斯搶先註冊的疫苗抱有懷疑。（路透社）

由此可見，雖然各國在是次疫苗的研發過程中也有採取「特事特辦」的處理方式。惟這只是針對那些「走程序」的次要部份，對基本涉及疫苗的安全性和有效性的環節，仍舊有嚴格的要求。

最終恐因快得慢？

先聲奪人的俄羅斯疫苗，如今不僅惹起國際間的普遍懷疑，甚至幾乎到了一面倒不信任的地步，連國內的反應也出奇地冷淡。8月14日，當地媒體的一項調查指出，當地3,000多名受訪醫生中，只有24%表示會對患者接種該疫苗。還有至少四個當地的醫生和教師工會，建議成員不要接種此疫苗。這反映了連俄羅斯人也對這款國產疫苗投下不信任的一票。

普京想透過疫苗在全球搶先一步的做法，最終會否「因快得慢」？

對於俄方的做法，美國過敏與傳染病研究院主任福奇（Anthony Fauci）重申，「有疫苗跟能證明疫苗安全有效，完全是兩回事」。歐洲衛生專家多半也認為，缺乏完整的實驗資訊，這支俄羅斯疫苗很難取信大眾。

雖然俄羅斯搶先註冊疫苗的確奪走全球不少眼球，然而在仔細了解此一疫苗後，相信沒有多少人會對它抱有希望，未知這會否影響到普京欲透過疫苗搶佔全球市場和話語權的「如意算盤」，最終因快得慢。