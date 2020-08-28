【美國種族】單膝下跪再升級　NBA罷賽只是個開始？

美國威斯康星州黑人男子Jacob Blake遭警員連開七槍受傷，觸發新一輪「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）民眾上街示威。主場位於該州最大城市密爾沃基（Milwaukee）的NBA球隊公鹿，以及湖人、快艇先後罷賽，以示支持示威，眾多體壇明星亦跟隨力撐。直至昨晚經過會議後，一眾NBA球員才同意繼續比賽。 除了NBA外，WNBA、美職聯（MLS）、美職棒（MLB）等各大體育聯盟分別延期數場賽事。體壇對現實政治、社會公義發聲的參與程度，在今天正邁向前所未有的高峰。

除了NBA，MLS也有球隊響應杯葛賽事。圖為皇家鹽湖城與洛杉磯FC的足球賽事宣布延期。（AP）

「走得太前」的卡佩尼克

早在2016年，美式足球大聯盟（NFL）四分衛球星卡佩尼克（Colin Kaepernick）為抗議美國警方濫暴、種族歧視而決定在賽前奏國歌環節單膝下跪，靜默抗議。當時這個行為在美國社會引起極大迴響，支持者固然眾多，但包括美國總統特朗普在內的保守派人士以「不愛國」之名批評卡佩尼克，認為他這樣做是對國歌不敬，藐視國家。

2018年，著名體育用品公司Nike曾起用卡佩尼克肖像製作廣告，震動全球。卡佩尼克儼如成為體育界種族平權的代言人。不過，仍屬當打盛年的卡佩尼克在2017年起便沒有NFL球隊願意把他簽下來，至今仍是自由身球員。

不過，卡佩尼克仍然沒有放棄自己的執着。今年5月份，黑人George Floyd遭白人警察紹文（Derek Chauvin）壓頸致死，再度引發全美大示威，多名示威者被捕。卡佩尼克透過慈善組織籌款，為被捕者提供法律支援和財政援助。

Nike曾起用美式足球四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）擔任品牌代言人，印有他樣子的廣告板在三藩市出現。（資料圖片）

體壇反種族歧視「行動升級」

其實，體壇明星為着種族議題發聲，並不是最近才有發生。譬如在2014年，黑人Eric Garner被警員扼頸致死後，NBA有球員賽前穿上「我不能呼吸」（I can’t breathe）T恤抗議。但顯然地，一直以來，歷史總是重覆發生，種族不公義問題始終未能得到應有的重視。儘管出現了George Floyd，仍然有今天的Jacob Blake。濫暴槍擊黑人事件，重覆輪迴發生。

多年來所有事情在支持種族平權、抗議警察濫暴的人眼裏看來，就是NBA球星、效力湖人隊的勒邦占士在Twitter上憤怒地寫上的句子：「我們需要改變，受夠了。」

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

其實占士早在今年夏天，便與一眾運動員和演藝人員發起名為「More Than a Vote」的非政府組織，幫助黑人登記做選民。早前此組織更宣布會在部分搖擺州聘請年輕人在黑人社區擔任選舉義工，其政治意向相當濃烈。

運動員和演藝人員聯署支持「More Than a Vote」。

Change doesn’t happen with just talk!! It happens with action and needs to happen NOW! For my @IPROMISESchool kids, kids and communities across the country, it’s on US to make a difference. Together. That's why your vote is @morethanavote ✊🏾 #BlackLivesMatter — LeBron James (@KingJames) August 27, 2020

當一次又一次走上街頭、在社交網站撰文，甚至成立基金、專責非政府組織，為種族平權及公義發聲，情況似乎也沒有很大改善，亦沒法得到公權力的善意回應。最終，體育界展開「行動升級」，以罷賽的終極模式作出反抗。

近年，體壇明星政治活躍程度愈來愈高，到了今天由NBA球隊藉罷賽發表政治宣言，無疑是史無前例的高峰。

不過，罷賽這一終極模式是否能促成政治或社會改變呢？

一眾NBA球證27日發起遊行，支持球員爭取種族公義。（AP）

特朗普開火或反自傷

昨天，當特朗普被記者問到如何看NBA罷賽示威，他不但指NBA是個「收視率奇差的體育賽事」，NBA像極了一個「政治組織」，又稱這對體育發展和國家而言，都不是好事。

特朗普政府對體壇「開火」早已有先例。譬如以前就曾經被指向NFL管理層施加壓力打壓卡佩尼克，曾指任何職業球隊都不應該僱用奏國歌時拒絕站立的球員。這次，美國社會對於球員或運動員以罷賽或杯葛作政治施壓手段，正反意見皆有。

然而，有分析認為，特朗普在這時公然與體壇明星對着幹，對他的選情不是好事，尤其體壇明星如勒邦占士，擁有極高人氣。「得罪」他們，特朗普能夠分割到的選票，只會愈來愈少。

「我敢說，勒邦占士是全球頭五名最多人認識、最受歡迎的運動明星之一。他在運用這個槓桿，來為美國的不公義、種族主義和系統性歧視發聲，以及做一些事……你不能解僱勒邦占士，他不可能離開，所以（積極發聲）對他是沒有任何後果。」前ESPN體育評論員Jemele Hill分析道。

圖中反對球員罷賽的示威者手持標語，上面寫着：「請專注打球，不要涉及政治」和「停止向NBA撥款」。（AP）

資深共和黨通訊策略師Doug Heye接受Politico訪問時警告，特朗普政府不應與運動員或整個體育聯盟公開爭執。「我不認為有人會想與勒邦占士等來自NBA的球員或教練針鋒相對……這樣做幫不了黑人社群，我相信特朗普還是想從這裏吸納部分選票，但我覺得這樣走下去對他有害無益。」

一旦像Jacob Blake這類事件所引起的社會波蕩，不但引發體壇精英的激烈反響，而且還延伸蔓延至娛樂圈、商界等，特朗普成為各大界別名人精英的眾矢之的，繼而出現「荷里活勒邦占士」、「華爾街勒邦占士」……這對他的選情來說，顯然是件十分糟糕的事。