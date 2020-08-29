黑豹Chadwick Boseman離世誰接棒？　漫威一個舉動揭公司早有準備

漫威影業史上英雄個人影片中票房最高、也是唯一打進奧斯卡最佳影片入圍名單的《黑豹》，男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）因罹癌逝世，讓漫威對於《黑豹》後續影片一些讓人感覺詭異的做法，現在看來都有合理的解釋。

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《黑豹2》雖然定檔在2021年的5月，但今年初已經有風聲傳出漫威將讓查特域克扮演的 King T’Challa 由莉蒂莎韋特（Letitia Wright）扮演的妹妹舒莉取代，舒莉會成為新一代的「黑豹」，當時網友曾以為這是要因應近年來荷里活盛行的「男女平權」導致女英雄在銀幕上暴增的風潮，漫威除了黑寡婦之外還有黃蜂女、驚奇隊長等英雌，並不一定缺新人，「黑豹」的轉變因而讓不少人感到不開心，覺得矯枉過正。況且查特域克的演出受到肯定、「黑豹」在美國的7億票房連稍後上映的《復仇者聯盟：無限之戰》都未超越，又是漫威唯一揚威奧斯卡的巨作，倘若不是男主角出了甚麼問題，漫威的做法確實有些離奇。

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大家不知道的是，真的是查特域克本身有狀況，據歐美外電報道，43歲英年早逝的他，已發現罹患結腸癌4年，如果按照時間推算，當黑豹這角色第一次在漫威電影中登場（《美國隊長：英雄內戰》）後，查特域克就已經知道自身有重病，甚至早在《黑豹》上映之前。如此重大的訊息，漫威不可能完全不知悉，顯然早就在為查特域克有可能無法演完《黑豹》的所有影片作準備。今年查特域克再度露面，身形已經暴瘦，病況明顯，外界都替他的健康憂心，漫威也可能不得不先做最壞的打算、預先做計劃。

在查特域克去世後，漫威至今還未宣布《黑豹2》如何因應，找人接手扮演帝查拉是一個選項，改由舒莉繼承「黑豹」之位或者其他角色頂替也是一個選項。

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