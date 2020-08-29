馬斯克的三隻小豬：展示晶片植腦成果　踏出「人機合一」新一步

除了電動車、太空探索和興建隧道以外，人工智能也是現實版「鐵甲奇俠」馬斯克（Elon Musk）的其中一項興趣。他有份創辦的「神經連接」公司（Neuralink）8月29日公開最新科研成果——小豬格特魯德（Gertrude）。不過這隻並不是普通的小豬，而是腦部植入電腦晶片的小豬。難道電視劇《黑鏡》（Black Mirror）幻想的「人機合一」時代已經指日可待？

馬斯克於發布會介紹了他的三隻小豬：一隻沒有接受晶片植入；一隻曾經接受晶片植入；一隻兩個月前接受植入，即是格特魯德。從表面看來，當然看不到牠們的不同。馬斯克解釋，格特魯德的頭部植入了晶片，連接豬鼻的神經細胞，如果牠用豬鼻觸碰物件，就會發出訊號，晶片逾千電極則會探測得到。

科學家透過圖表追蹤動物的神經活動。馬斯克指，公司還曾經利用數據預測小豬於踏步機的四肢活動，準確度高。晶片只有約莫一枚硬幣的大小，直徑只有大約23毫米。晶片將植入到顱骨，幼絲直接連接腦部，馬斯克形容植入物是「顱骨內有幼絲的Fitbit」。

人機介面（brain-computer interface）有望治療神經系統疾病，例如阿茲海默症、認知障礙症和脊髓受傷，幫助患者利用腦電波重新說話、打字和走路。馬斯克表示，裝置可以解決這些問題，連失憶、失聰、抑鬱症和失眠症等奇難雜症也可以有新的出路。

想法多多而且曾豪言想要死在火星的馬斯克當然志不止此。他不時談到人工智能或對人類構成威脅，隨人工智能的認知能力提升，機械有機會於思想超越人類。馬斯克提出解決方法很簡單，就是將人工智能電腦連接到大腦，以「人機合一」的姿態跟超級聰明的電腦較量。

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將電腦裝置應用醫療用途其實不是新鮮事。醫生已經會透過植入裝置，利用電子刺激神經和腦部，治療失聰和帕金遜病等疾病。目前亦有進行臨床實驗，醫治因為脊髓受傷或神經系統疾病而失去活動能力的患者。Facebook也開始研發非入侵性的裝置，讓人用思想發送短訊。不過市面的人機介面成本高昂，需要訓練用家和電腦，而且只限簡單應用，例如打字。

到底人類何時才會跟人工智能二合一？「神經連接」公司現時仍然未推出商業產品，而面世前定必要過五關斬六將，包括通過複雜的人體實驗和取得食品和藥物管理局的許可。這個新時代的夢想也許跟移民火星同樣遙遠。