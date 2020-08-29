Chadwick Boseman生前心繫黑人平權　IG最後一po上載與她的合照

Marvel電影系列作品《黑豹》的男主角查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）生前關心黑人平權，多次為此發聲，最後接下的工作是和電影《賤熊》導演賽斯麥克法蘭監製以「1950年代末期黑人學生想進校遭到歧視、差點無法圓夢」真人實事改編的新影集，同樣是在提醒美國大眾不要忘了昔日的不公不義，莫在今日重蹈覆轍。

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Chadwick Boseman的個人社群帳號，在他離世17天前最後發的文章，是他與美國民主黨副總統候選人賀錦麗的合照，並且留言寫道：「YES」。賀錦麗有非裔血統，稱將為非白人繼續爭取平權，大受Chadwick Boseman的認同。Chadwick Boseman過去的著名角色除了「黑豹」外，奠定大銀幕地位的代表作《傳奇42號》扮演美國職棒道奇隊第一位黑人球員積克羅賓遜（Jack Robinson），使他在非裔美籍觀眾心目中有不凡的地位，對於他罹癌辭世更感到哀傷。

在17天前最後發的文章，是他與美國民主黨副總統候選人賀錦麗的合照，並且留言寫道：「YES」（Instagram / @chadwickboseman）

他的家人已在他社群帳號上發佈了懷念他的黑白照片，各地影迷獻上哀悼，一如瓦干達國民失去領袖，「復仇者聯盟」眾家要角包括「美國隊長」Chris Evans、「變形俠醫」Mark Ruffalo、「雷神」Chris Hemsworth等都各自發表悼念，不捨這位昔日曾結戲緣的老夥伴。

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