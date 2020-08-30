安倍晉三「政壇妻子」變花木蘭　代夫出征投入自民黨主席補選

日本首相安倍晉三突然請辭，為日本政壇投下震撼彈。經過昨日一日發酵，已浮現三強競逐自民黨主席補選的態勢。安倍政權最重要的成員之一、官房長官菅義偉可能上場救援，為安倍穩定下台後的局勢。共同社報道，菅義偉已經向籌辦補選的自民黨幹事長二階俊博表達有意參選。

日媒點名自民黨主席補選最有可能的三位候選人，分別是政調會長岸田文雄、前幹事長石破茂與菅義偉。石破、岸田雖然尚未正式宣布參選，但都已展現意願，並開始徵詢、爭取其他派系支持。

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讀賣、時事通訊等報道，菅義偉在安倍第二次擔任首相後，一直是內閣核心成員，且與安倍共組聯合內閣的公明黨關係良好。菅義偉本身沒有加入任何黨內派閥，親近人士訴求因應新冠肺炎、維繫政權兩點，希望一口氣獲得跨派系支持，自民黨內有多個派系內部都出現核心幹部支持菅義偉的聲音，認為他是「上場救援」的最佳人選。菅義偉如果確定參選，將是來勢洶洶的候選人。菅義偉29日前往眾院議員會館，很可能與黨內往來密切議員交換意見，分析情勢。親近人士透露，正密切觀望情勢發展，尋覓時機。

菅義偉、副首相麻生太郎是安倍內閣最核心的成員。安倍2012年第二次擔任首相後，菅義偉出任官房長官至今，被日本輿論稱為安倍的「政壇妻子」。安倍寫下最長壽首相紀錄同時，菅義偉也成為史上任期最長官房長官。

菅義偉29日在Twitter首度對安倍請辭一事發言。他提到，對於自8年前安倍當選自民黨主席，在安倍政權上路後接任內閣官房長官，一路從旁輔助的他而言，感到非常遺憾。為了守護日本國民生命與生活，將盡其所能履行職責。

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雖然黨內年輕議員力主舉行黨員投票，但自民黨以新政權9月中旬上路為目標，加上防疫考量，舉行百萬黨員投票的正規黨主席選舉方式恐有困難。黨中央擬援引黨章特例，採計參眾兩院的黨籍議員每人一張選票，及47個都道府縣每個地方支部三張地方票方式，選出新主席。2007年安倍第一次政權突然請辭時，也採用這個做法。若以黨章特例方式選出人選，黨內主要派系意向將左右誰勝出。

自民黨中央將在9月1日總務會議確定黨主席補選辦法。由於安倍的黨主席任期僅剩一年，補選出的新主席任期將到明年9月。新任自民黨主席也將在臨時國會被選定為第99任日本首相。

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