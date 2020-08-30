安倍晉三辭職補選自民黨主席　「小圈子」選舉惹爭議有原因

不辦黨員投票 兩院議員掌握75%決定權

日本首相也是自民黨黨魁的安倍晉三因舊疾復發辭職，日本媒體報道，自民黨為了盡快於9月15日完成黨主席補選，將援引黨章的特例，不舉行黨員、黨友的大規模投票，代表約有四分之三的決定權掌握在參眾兩院的黨籍議員手中，恐怕對民調最高但未加入大型派閥的石破茂不利。

「產經新聞」29日報道，自民黨年輕議員展開聯署，呼籲進行黨員、黨友的投票，將於9月1日的黨總務會提出。發起人眾議員村井英樹說，要選出領導人應聽取眾黨員的聲音。

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原來的選舉制是地方黨員、黨友擁有394張票、黨籍議員有394票。若用特例，黨籍議員仍各有1張選票，47個都道府縣的地方支部則各分到3張票，也就是只有141張地方票，恐怕難以反映一般黨員的意向。

石破茂在2012年出馬參選時，民調也是領先安倍，並在地方票勝出，但在國會議員票敗北。石破陣營說當首相的人，應該經過包含黨員投票的主席選舉，光明正大勝出。俗稱石破派的「水月會」不含石破本人只有19名參眾議員。

29日石破茂及自民黨政務調查會長岸田文雄為了準備本周開始與各派閥的會議，都出現在議員辦公室。岸田上屆放棄參選轉而支持安倍，是安倍規畫中的接班人，曾是安倍內閣的外務大臣，但對外的說服能力太弱，一切照本宣科，幕僚私下抱怨過，「希望他不要只會看稿照念」。

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黨幹事長二階、副首相麻生 被視為影武者

日本媒體指出，自民黨幹事長二階俊博原本押寶岸田，近日似乎生變。日本民眾認為，讓領導力不足的岸田當首相，頂多是二階的魁儡而已。高齡81歲的二階是著名的親中派，與副首相麻生太郎皆被視為本次選舉的影武者。

在安倍辭職前，二階已開始拉攏石破與官房長官菅義偉。從基層一路做上來的菅義偉在宣布新年號「令和」的記者會後，民間知名度大增，被年輕人喚做「令和歐吉桑」（編按：歐吉桑是日語「叔叔」的意思），與安倍的關係也有修復跡象。他是延續政策，保持執政優勢的安全牌。但也有人認為菅義偉當首相，政策將缺乏新意。

副首相麻生太郎被視為本次選舉的影武者。圖為4月28日日本副首相麻生太郎在眾議院議會出席預算委員會會議。（Getty）

菅義偉不屬任何派閥，本人也再三否認要參選。菅義偉身邊的人認為他是在低調觀察，尋找時機。前總務大臣野田聖子，代理幹事長稻田朋美也要爭取成為日本的女性領導人。

隸屬最大派系細田派的黨選舉對策委員長下村博文說，會視黨內同志動向決定候選人，一旦確定支持人選，會與派閥會長細田博之討論。要成為黨魁選舉候選人，需要廿名推薦者。

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麻生太郎的意向也令人關注。安倍確定請辭後，屬於麻生派的防衛大臣河野太郎的名字一度登上Twitter熱搜榜。在日本雅虎最新網絡民調獲得壓倒性支持。

麻生是安倍的盟友，理應支持岸田，但曾傳出麻生對身邊的人說岸田適合安逸的時代，不宜在亂世出馬，對岸田有點嫌棄。外界關心，麻生會不會挺自家的河野。但麻生派內認為，河野出參選為時過早。麻生則說自己不會投入補選。

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