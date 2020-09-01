一隻世上單身最久青蛙的悲壯愛情故事：找不到對象　種族就滅亡

今年的七夕有點特別，我聽了一天的蛤蟆叫：孤寡孤寡孤寡。當然叫聲並非來自真蛤蟆，而是一種名為「七夕蛤蟆」的網絡服務。

這項服務明顯針對單身人士，一般由朋友下單，然後就會有一個頂着表情包pepe蛙頭像的網友上門幹活。他們先會對單身的朋友禮貌的打個招呼，然後無情開叫，「孤寡孤寡孤寡呱……」

有的朋友不僅被孤寡聲環繞，還被迫聽了一段嗩吶。現在網絡上青蛙氾濫，「孤寡」聲不絕於耳。彷彿時刻在提醒我自己是一個孤家寡人，沒有對象，連大象都沒得看。一時間，網上的氣氛歡快極了，畢竟青蛙也能欺負單身狗了。但我想說，青蛙虐狗其實在去年情人節前夕就發生過。世界上確實存在過一隻最孤獨的蛙，牠單身了整整10年，但牠的孤獨到2019年就結束了。因為，一堆科學家花費重金幫牠找到了戀人。沒錯，我的情感經驗竟然還不如一隻蛙。

事情是這樣的。這隻蛙名叫羅密歐，他的單身情況要比你想像的嚴重，是那種全世界就剩下自己的單身，找不到對象種族就會滅亡。羅密歐是一隻塞文卡斯水蛙（Sehuencas water frog），也是玻利維亞的特有物種，一般棲息在亞熱帶或熱帶的潮濕區域，如河流和淡水沼澤。但這個物種面臨著滅絕的危險，多年來棲息地喪失、環境污染、氣候變化、致命傳染疾病等問題讓塞文卡斯水蛙的數量急劇減少。

所以羅密歐還算幸運，玻利維亞的一個生物學研究小組在2009年左右發現了牠，並將牠帶回到科恰班巴自然歷史博物館保護了起來。同時為了避免它遭遇​​種族滅絕，研究人員決定弄一個保護繁殖項目，也就是促進這個物種繁衍，避免種族滅絕。問題是，羅密歐是一隻「男蛙」，上哪找一隻雌蛙呢？

熱切期待愛情來臨的羅密歐。（globalwildlife.org）

你可能覺得地球這麼大，給蛙找個對象應該不難。然而這種蛙實在稀少，整整10年，別說雌性野生塞文卡斯水蛙，雄性的也一樣沒人找到過。所以羅密歐自然也就單身了10年之久。

在座的各位可能都覺得10年彈指一揮間，哪隻單身狗不是10年起步。但問題是，這種蛙一般只能活15年，換言之牠三分之二的蛙生裡都沒有談過女朋友，而且只剩下不到5年的時間來拯救族群。就像是父母著急孩子早點結婚一樣，羅密歐過長的單身生涯也把科學家急壞了，然後他們想到了一個絕妙的注意——在網上打相親廣告。

在2018年，全球野生動物保護組織聯合其他動物保護組織策劃了這一行動，他們在婚戀網站Match上，為羅密歐尋找配偶（點圖放大瀏覽）：

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研究人員以羅密歐的視角，代筆寫了一段自我介紹，並表示儘管自己不想讓事情變得沉重，但牠也確實是目前已知的最後一隻塞文卡斯水蛙了，所以渴望能夠找到伴侶，以避免物種滅絕。信息欄中還標明了羅密歐是未婚，身材矮壯，不抽煙，沒帶孩子……乍一看，還以為這是青蛙王子現實版。

雖然公主沒有主動上門，不過這波廣告也成功引起了大眾的關注，吸引了不少援助資金。博物館和動物保護組織因此籌集到了2.5萬美元，然後再起征程，出發去野外幫羅密歐尋找伴侶。探險小隊的負責人Teresa曾表示，做「月老」壓力很大，畢竟羅密歐正在衰老，同時也意味著一個物種有可能即將滅絕。幸運的是，這次探險隊成功了。

2019年，探險隊在歷經艱辛後，最終在一條小溪中發現了5隻塞文卡斯水蛙。幸運的是，其中有三隻雄性兩隻雌性。但雌性中有一隻尚處於幼年，好在另一隻年紀相當，牠也被命名為朱麗葉。儘管女主角到位，但約會不能立即安排，新出現的青蛙還需要被隔離觀察。例如進行壺菌病檢測，這是一種在兩棲類生物中傳播的致命傳染病，據了解它也加劇了當地蛙類數量減少。另外還要對寄生蟲進行測試，畢竟自然棲息地的環境在不斷變化。約會是喜事兒，但更要謹慎，可別讓羅密歐因為健康問題提前上天。

歷盡千辛萬苦，準備就緒後，兩隻蛙終於在去年3月份相見……（點圖放大瀏覽）：

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約會成功。負責人Teresa對牠們的「愛情」發展表示樂觀，認為牠們的性格很互補。羅密歐安靜，習慣了人工環境，不愛動，但朱麗葉相反，牠活力四射，喜歡游泳，吃得多，喜歡嘗試逃跑。另外異性相吸，繁殖的本能會讓他們最終走到一起。而在後續發布的視頻中，也能看到牠們相處的頗為和睦。

就這樣，單身10年的羅密歐總算收穫了自己的愛情。當然，研究人員的工作仍未結束，畢竟一個種族的延續，並不是光靠這兩隻蛙就能完成的。而此時我也回過頭，回憶對比了一下自己的漫長單身生涯……

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