熱愛化妝卻天生沒雙臂　泰國健障女生靠雙腳化妝當IG網紅

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沒有手臂竟可以教人化妝，還有超過20萬名粉絲追蹤！一名從小就失去雙臂的泰國女子，因為先天性疾病時常被同儕欺負，但她卻沒有因此感到絕望，而是在「化妝」上找到夢想與自信，透過練習「用腳」化妝練就一身「高難度」技巧，每次直播都吸引數十萬粉絲觀看。

泰國健障網紅以腳代手化妝：

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根據《 Antena 3》報道，一名泰國的20歲女子提達．欽那萬（Buntida Chinnawong），一出生就患有先天性殘疾，肩膀、小腿和臀部都有先天性彎曲，因此她經常被學校的同學欺負，但她就跟許多青少年一樣，從中學時就熱愛上了化妝，於是提達就下定決心不依靠任何人， 學會用腳夾起腮紅刷跟眼線筆，每天都小心翼翼的練習，直到她能和經驗豐富的化妝師一樣，將自己所練習到的技能把化妝品塗抹在臉上，畫出精緻的妝容。

提達在直播，會先用雙腳與粉絲打招呼，接着再用腳指頭拿起化妝刷熟練的往臉上塗抹，甚至還拿起雙眼皮貼仔細的對着鏡子，將雙眼皮貼精準的貼在眼皮上，完妝後的提達完全看不出是用雙腳化妝的，精緻的程度與一般人根本沒兩樣，隨後也引來不少網友對她的樂觀與化妝功力感到佩服。

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報道中也提到，提達在2015年發布了她的第一支化妝教學影片，現在IG上已擁有超過1.4萬粉絲，平時提達都是乘坐輪椅外出，她除了使用雙腳化妝外，也會用腳完成日常的工作。提達表示，希望能夠用化妝教學影片，幫助那些和她一樣的人，並無視那些批評她醜陋的人，因為外表不是最重要的，重要的是自己的內在與才華。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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