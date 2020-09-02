2025日本大阪世博LOGO被嘲太詭異　網友起名「殺掉君」掀惡搞潮

2025年世界博覽會（簡稱「世博」，日方通稱「大阪世博」）於8月25日公開了活動官方標誌，鮮紅色不規則橢圓體鑲嵌着奇怪的眼睛，這樣的設計其實是致敬了50年前大阪世博時的標誌設計，但造型「太有特色」，才剛公開，便在24小時內激起了日本網民的創作與討論，造成了不小的炫風。

2025大阪世博LOGO生命光輝可愛還是詭異？

2025大阪世博最重要的活動視覺標誌，最後由藝術總監シマダタモツ（shimadatamotsu）帶領的六人團隊「TEAM INARI」設計出的LOGO「生命的光輝（いのちの輝き）」獲選。雖然評選過程受到2019新型冠状病毒疫情影響，原本應該是春天要發表的大阪世博官方LOGO等相關事宜被延遲到了夏季，但這次公開發表的LOGO仍然引起了高度討論，其原因正是「生命的光輝」詭異又可愛的外表，並在發表過短短幾小時內便衝上了推特趨勢關鍵字，無論是創作、迷因梗圖甚至是商品都在短短不到一天內如雨後春筍般冒出。

從2019年年底協會總共募得了5894件作品，在經過了由著名建築設計師安藤忠雄率領的選委團隊的專業選評後，最後於八月初，由日本世博協會釋出了最終的五款設計LOGO來角逐2025年大阪世博象徵的LOGO，在此時也已經能看出「生命的光輝（いのちの輝き）」跟其他候選作品比起來，畫風有多奇葩出眾（點圖放大瀏覽）：

LOGO設計理念

在LOGO募稿官網上能看到設計團隊對「生命的光輝」所寫下的設計理念，是重新將1970大阪世博的LOGO元素重新詮釋，在50年前的世博所設計的LOGO的五枚櫻花瓣上，再加入了「細胞」有機、充滿生命力與躍動的風格，奇妙不對稱的特殊設計，也被安藤忠雄評價為具有大阪風格，是一種美好的「不協調感」。最後就一起來看看網友們的創作與討論吧！

網民的熱烈迴響，暱稱「殺掉君」

日本的鄉民比起生命的光輝，似乎更能感受到詭異如同異形般的氣氛，LOGO立刻被日本網民取了暱稱「コロシテ君（koroshitekunn)」，意思就是「殺死吧」、「殺掉吧」，彷彿這個奇妙鮮紅生物正在耳邊細語呢喃著這些詭譎的台詞。

那個奇幻漫畫宗師「果然」是評審 點圖看看網友的惡搞及更多相關資訊：

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快跟上這股創作旋風！

是不是有些意猶未盡呢？大家也可以在推特上搜尋關鍵字「コロシテくん」、「いのちの輝き」 ，可以看到更多可愛、有趣或是獵奇的創作喔！最後也希望疫情能夠盡快過去，這樣子生命的光輝才有辦法順利在2025年閃耀呢！

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