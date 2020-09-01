美國前總統林肯頭髮將拍賣估值逾58萬　取於遇刺後髮上仍沾血液

美國前總統林肯（Abraham Lincoln）遇刺時的頭髮，拍賣價竟高達7.5萬美元（約58萬港元）。日前美國波士頓一家拍賣公司公布，一束大約5厘米長的林肯總統頭髮即將被拍賣，而且這束濃密的毛髮還被包裹在1865年林肯總統被暗殺時的電報紙當中。

根據《 New York Daily News 》報道，美國前總統林肯的頭髮正在拍賣中，總部位於波士頓的RR拍賣公司表示，預計會在9月12日於新罕布什爾州（New Hampshire）的拍賣會開始前，在網上競標林肯總統的頭髮，競標價最低從1萬美元（約7.8萬港元）起跳，估計最終的成交價將達到7.5萬美元。

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報道中提到，當時林肯被槍殺時是在華盛頓特區的福特劇院（Ford's Theatre），該束頭髮是在林肯驗屍時取下，之後這束頭髮便交給了肯塔基州（Kentucky）的郵政局長，以及林肯夫人的表弟托德博士（Dr. Lyman Beecher Todd）。

這束頭髮上沾到了林肯被槍殺時的血液，外頭則用美國戰爭部的電報紙包裹住，電報紙上還清楚的寫着「林肯的頭髮」。托德博士說道「這束頭髮從那時起，就完全留在我們家庭中，它是神聖的遺物」，因此更確定了這束頭髮的真實性。

拍賣公司的執行副總裁提到，拍賣這束頭髮並不驚人，「人死後收集髮束是很普遍的」，這是一段歷史，也代表着林肯總統被暗殺是很震驚的事情。

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