俄女後院睡覺突有東西鑽進身體　醫生從其喉嚨拉出1.2米蛇狀生物

俄羅斯達吉斯坦（Dagestan）一名女子先前在家中的院子睡覺，起床後卻感到身體不適，好像有什麼東西跑進她的身體裡，緊急就醫之後她被全身麻醉接受治療，而醫生竟然從她喉嚨中，拉出一條長達4英尺（約122厘米）的蛇，把在場的醫護人員都嚇壞了。

綜合外媒報道，這宗恐怖的事件發生在達吉斯坦（Dagestan）的Levashi，該名女子當天在自家院子中睡覺起床後，就覺得身體十分不舒服，隨即被送往醫院進行檢查跟治療；沒多久後她被全身麻醉，並送進了開刀房中。

一段影片中顯示，一名男醫生戴上手套，將一根管子插入女子的喉嚨當中，同時邊說著「讓我們看看這到底是甚麼東西」，隨後另一名女醫生則用器具鈎出了一條又長又細的東西，仔細一看竟然是一條長達4英尺的蛇，把在場的人全都給嚇壞了，甚至還有人因此大叫（點圖放大瀏覽）：

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報道中指出，這條隨後被放入一個桶子當中，目前仍不清楚蛇的下場，以及她到底在女子的身體裡面待了多久的時間；女子的身分跟蛇的類型都沒有被確認，有些人則是在看到影片後認為，這條長長的東西可能是寄生蟲或是巨大的蠕蟲，不過相較於生物的實際體積來說，有可能是上述兩種生物的機率較小。

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