蓋茨發文賀「股神」巴菲特90歲大壽　稱在他身上學會了最重要的事

為了在8月30日慶祝「股神」巴菲特（Warren Buffett）的90歲生日，比爾蓋茨（Bill Gates）寫了個部落格文章，以紀念他們長達29年的友誼，以及可能是他從巴菲特學到最重要的事。

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財經網站《CNBC》報道，蓋茨在文章寫說，他和巴菲特1991年才相識，由於彼此都熱愛數學和數字，因而建立情誼。

自那時起，蓋茨和巴菲特已玩了無數次橋牌、在麥當勞用餐，以及尋求彼此的建議。甚至在蓋茨的辦公室電話，還有打給巴菲特手機的快速撥號鍵。

蓋茨表示，雖然他從巴菲特獲得無數建議，並學到許多有用的事，「但最重要的或許是友誼本身」。

蓋茨回憶起他和巴菲特2017年在哥倫比亞大學聯合會談時，巴菲特這麼說：「你會跟你結交的人朝同個方向邁進，所以要去結交有所長的朋友。當你走過一生，你結交的朋友將形塑你的人生。交一些好朋友，在接下來的人生維繫友誼，但要找一些你既欣賞又喜歡的人當朋友。」

蓋茨同意巴菲特向學生所說，擇益友對事業成功很重要。

蓋茨表示：「你既欣賞又喜歡的人，這是我認為對巴菲特最貼切的敘述。」

蓋茨過去曾說，他很欣賞巴菲特在友誼中的「情感投資」，如同他對生意做的一樣。蓋茨在2016年的部落格文章中寫說，「要成為你自己希望擁有的那種朋友」。

蓋茨表示，「儘管巴菲特始終行程滿檔，但他仍會抽空和幾個我認識的人培養友誼」，「他會拿起電話並打過去問候，他時常分享他讀到、並覺得我和梅琳達會有興趣的文章」。

蓋茨說：「每一個人都應該要有個像巴菲特一樣細心、親切的朋友。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】