Hermès愛馬仕也出麻雀？Birkin柏金包皮革製洗牌無噪音　要價32萬

亞太華人對有「國粹」之稱的麻雀（麻將）情有獨鍾，尤其逢年過節，大家一起上桌打個麻雀就是增進情誼的時候。還記得本刊《世界高級品》為你介紹過的法拉利麻雀嗎，Hermès愛馬仕也注意到了，在2020年推出「Helios Mahjong Set」麻雀組，用柏金包（Birkin）凱莉包（Kelly）都會用到的頂級皮革製作，這個獨特的設計讓人人打牌遊刃有餘、更顯優雅。愛馬仕在新加坡的官網公布了愛馬仕麻雀，其定價為新幣57,200元，約為港幣32萬。

頂級皮革做麻雀

Hermès推出的Helios Mahjong麻雀組，全套手工製作，配色沉穩溫潤，從設計到製造都是愛馬仕的水準。愛馬仕麻雀的外盒尺寸為長43x寬43x高10公分，黑檀烏木配上深棕色的牛皮把手，大方又精巧。每顆麻雀以及骰子等小道具的材料，選用高貴的實心酸枝木和印花Swift小牛皮，是Hermes皮包狂也會愛不釋手的遊戲（點圖放大瀏覽）：

自帶靜音功能

抓起一摸，麻雀上的字符圖案並不是雕刻，而是採用奢華無比的全真皮印花。為了順手、降低噪音，很多人習慣用麻雀紙墊桌子。若是使用愛馬仕麻雀組，倒是可以省去這道工序，因為每一張牌子都有真皮幫助降噪，無論是洗牌疊牌或是丟出，都可以降低音量甚至是靜音的程度。

但是對於喜歡洗牌撞擊聲音的人來說，沒有熟悉的聲音似乎少了一點味道，而這可能就是需要適應的地方。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「愛馬仕麻將」柏金包皮革製作還有靜音功能，要價123萬】