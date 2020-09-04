美國阿拉斯加小鎮總動員　車頭燈照亮跑道助醫療專機降落

美國阿拉斯加州（Alaska）西南部伊久吉格鎮（Igiugig）一名女童上周五（8月28日）晚因急病須送院就醫，但醫療專機因機場跑道照明系統故障，一直無法降落；當地居民得悉後幾乎總動員駕車到跑道附近，打開車頭大燈合力照亮整條跑道，助醫療專機成功著陸。

一名有份參與行動的女子尼爾森（Ida Nelson）說，聽到醫療專機飛過的聲音時剛從蒸汽浴室出來，直覺上感到不妥，因為「入夜後仍有飛機打算降落這個機場，通常代表發生了緊急事情」；可是跑道上的照明系統一直未有亮起，醫療專機只能不斷在上空盤旋。

尼爾森隨於是坐上自己的越野車直奔至跑道附近，同一時間鄰居則打出了32通電話向其他居民求助，「這意味她（鄰居）幾乎打給了鎮上的每一戶人家。幸運的是，很多人都有駕車出來幫忙，他們大部分都是穿著睡衣。」

眾人透過電話及無線電進行協調，將現場車輛沿著整條跑道排好，並亮起車頭大燈提供照明，醫療專機順利著陸。緊急救援服務組織「LifeMed Alaska」事後於Facebook發放當晚救援人員於空中拍攝的照片，顯示遠方一排燈光照亮了整條跑道，帖文稱：「這張照片看起來雖然既模糊又暗，但實際上它展現了眾志成城的力量。」

「LifeMed Alaska」表示，當晚是派出一架「空中之王」（King Air）渦輪螺旋槳飛機，由科迪亞克市（Kodiak）飛抵位於伊利亞姆納湖（Iliamna Lake）克維恰克河（Kvichak River）河口的機場，將女童平安送至安克雷奇市（Anchorage）。