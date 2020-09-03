拜登玩《動森》當島主把政治帶入遊戲？　網民想檢舉但原來難成功

《紐約時報》報道，美國民主黨總統候選人拜登的競選團隊突發奇想，在全球熱門的電玩遊戲「集合啦！動物森友會」打造專屬小島，並提供四種裝飾設計，讓玩家即日起可以免費下載，插在自家小島庭院。

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不過，動森發行商任天堂在使用條款明定「不得提供有政治或宗教主張的內容」，有網友不滿拜登將政治帶入遊戲，揚言檢舉。但有玩家表示，雖然日本和台灣地區的使用條款有此禁止事項，但美國版沒有。

拜登競選團隊的數位夥伴關係總監湯姆表示，動森是一款活潑、多元且有力的平台，希望藉此和拜登支持者的玩家有更多互動。

拜登競選團隊在動森打造專屬小島，並提供四款裝飾立牌供玩家免費下載。（Joe Biden）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】