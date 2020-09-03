最豪空中別墅ACJ320neo設宴會廳兼大浴室　主人房可放King Size床

雅典衛城航空（Acropolis Aviation）提供無與倫比的性能和機艙舒適性的G-KELT，這是一款獨特的新型飛機，不僅擁有私人飛機中最豪華，技術最先進的內飾之一，而且擁有最寬敞的內飾之一，包括有King Size床墊的主人套房和可淋浴的套房，根本像是空中別墅。G-KELT也就是空中巴士（Airbus）的ACJ320neo機型，在2020年為世界重新定義了大型私人飛機的標準，無論是休閒旅行還是商務旅行，都能享受無與倫比的體驗，加上能連續飛行6,000海浬（11,100公里），續航力高達13個小時，從紐約到東京，或者從倫敦到西雅圖都是輕而易舉。

寬敞舒適的空中別墅

空中巴士A320neo商業客機，機艙可容納180人，G-KELT在Alberto Pinto Design的伊夫·皮卡特（Yves Pickardt）重新設計下，卻只提供給19人使用。機艙中有19個獨立iPad和四個大電視屏幕，飛行中也能與外界聯繫。

寬敞的機艙比同等級的大型噴氣式客機大三倍，並配有精美的皮革和木製品以及量身訂製的精美燈具和原始藝術品，優雅而寬敞的內飾融合了精美的家具、材料、配件和氛圍照明，營造出一種幸福感，而溫暖的棕色和柔軟的米色則為豪華，品質和舒適度樹立了新標準。機上空間包括一個開放式前休息室和一個私密的後休息室，由中艙會議用餐區隔開。可轉換成床的座椅，以及比酒店迷你吧更豪華的廚房，還有帶大理石水槽。

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在空中享受大床與蓮蓬頭

乘客可能無法辨別材料或複雜的空氣過濾系統，但肯定會注意到完美無瑕的木製品、Helen Amy Murray的藝術品，還有提供機上19名乘客一人一機可上網的iPad、四個大電視螢幕，在飛行一兩個小時後，可能會忘記自己是在飛機上。

飛機的後部是一間帶特大號床的私人主臥室，以及一間帶大型矩形淋浴的豪華套房浴室。19位乘客的理想空間，使他們可以自由地在機艙內四處走動，在目的地輕鬆自在地放鬆身心。

輕盈與奢華的秘訣

完整的廚房使我們的乘務人員可以在飛行中提供新鮮的飯菜。無論您是想享用私密晚餐還是想以宴會形式招待客人，我們的菜單都保證僅使用最優質的當地食材。

設計師使用大量的木材、大理石甚至玻璃鏡子，這對於要求輕盈的飛機來說是違反直覺的，因為過重會影響性能。因此，AMAC工程師用輕質鋁支持每個座椅和艙壁，並使外部飾板和表面材料盡可能薄。像是為浴室鏡子創建了細長的玻璃層，並將它們安裝在蜂窩基板上，比鏡子還要厚的大理石水槽也是如法炮製。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：空中豪宅 ACJ320neo 不只有客廳還有主人房可擺King Size床】