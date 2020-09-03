跌穿了頭卻成數學天才契機？　20歲印度男子計數速度破健力氏紀錄

869,463,853乘以73等於多少？一般人還在尋找計算機的同時，印度「世界最快人腦計算機」普拉卡什（Neelakantha Bhanu Prakash）已經算好了。

印度20歲男子計數快過電腦？

美國有線新聞網網絡CNN）報道，20歲的只花了26秒就在腦中算出答案63,470,861,269。根據印度版的健力氏世界紀錄林卡世界紀錄（Limca Book of Records），普拉卡什心算的速度約比常人還要快10倍。

普拉卡什表示，他能飛快算出這麼複雜算數是透過「有組織的練習」。

普拉卡什在8月15日成為第一個贏得世界心算大賽金牌的亞洲人，也是23年來第一個不是歐洲裔選手贏得獎盃的人，他打敗來自13個國家的29名對手贏得金牌。

不過，他並非出生就是天才。

他說，「絕對不是（天才），我認為『天才』這個字有點麻煩，因為它沒有捕捉到努力和經驗，而是一種無中生有的狀態」。他強調，他非凡的數學能力並非輕鬆取得。

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普拉卡什5歲的時候被卡車撞到，從機車上摔下來撞到頭。他的頭部骨折，縫了85針和做其他手術。

醫生告訴普拉卡什父母，他可能終生都會因為頭部受傷有認知障礙。普拉卡什臥病在床一年，但這場意外也就此改變了他的人生。

普拉卡什說，「這場意外改變我過去對好玩的定義，這也是我今天站在這裏的原因」。復原期間，普拉卡什學會如何下棋和做智力遊戲以保持頭腦活躍，最終進展到解決數學問題。普拉卡什說，「我深刻記得當時痛苦，這是我此生最創傷的經歷。我甚至一年不能上學，我只能依靠數字和智力遊戲變得更好」。

普拉卡什至今已破50項林卡紀錄、4項世界紀錄，也被與印度傳奇數學家德維（Shakuntala Devi）做比較。

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普拉卡什表示，他對於實現「消除數學恐懼」充滿熱情，許多人對數學產生的恐懼可能導致我們避免算數場合並對生活選擇產生負面影響。

普拉卡什2018年創立Exploring Infinities，一個目標透過算術遊戲追蹤認知能力發展，讓數學成為很酷且有趣的教育機構。

他說，「我不要當數學的面孔，世界上已經太多而且他們很特別。很簡單，我只想要成為對抗數學恐懼的面孔」。

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