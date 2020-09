Marvel人狼Deadpool不死身非夢想？　人類祖先或曾有這種再生能力

蠑螈幾乎可以重新長出來一切器官,牠根本沒有傷疤,全身都可以被替換。很有可能,在我們的祖先還是類似兩棲動物的時候,他們也有這種再生能力。(以下內容節錄自《我們為什麼還沒有死掉?:史上最有趣的免疫系統科學漫談》)

文:Idan Ben-Barak(耶路撒冷希伯來大學醫學學士、微生物學碩士,悉尼大學科學史與哲學博士)

在墨爾本的蒙納許大學,有一間澳洲再生醫學研究所(Australian Regenerative Medicine Institute,ARMI),那裡的研究人員正在仔細研究美西蠑螈的免疫系統。

美西蠑螈這種生物有點奇怪牠們看起來像是長了腿的魚,體色蒼白,面帶微笑,很有時尚感。事實上,牠們是兩棲動物,是一種水生蠑螈。蠑螈的再生能力非常強—牠們能夠再生任何受傷的身體部位—而且看起來,蠑螈的免疫系統跟再生過程也有關。人類的再生能力則很差—我們只能重新長出來皮膚、腸道內壁和血球,相較之下的確讓人失望。蠑螈幾乎可以重新長出來一切器官,牠根本沒有傷疤,全身都可以被替換。很有可能,在我們的祖先還是類似兩棲動物的時候,他們也有這種再生能力。那麼,這種再生能力的消失是偶然,還是出於什麼原因我們是否能夠重新具備這種能力?

在動物界中,具備再生能力的可不只是兩棲動物。有一種哺乳動物,一種叫作非洲刺毛鼠的小型齧齒動物,也具備一定程度的再生能力。新生的小鼠,如果心臟被切除了一部分,傷口會凝結、成疤—然後疤痕消失,心臟恢復如初;但是,幾天大的小鼠就沒有這種能力了。人類受傷後結疤的過程是否能被改變,也變成這樣呢也許我們暫時還無法再生出被切斷的手指,但是如果能夠恢復心臟或肝臟上的疤痕也是不小的進步呢。

澳洲再生醫學研究所的研究人員,在納迪亞羅森塔爾(Nadia Rosenthal)的帶領之下,提出了一種新的觀點再生也許不是單個組織或器官的功能,而是整個身體的一般特徵。如果是這樣,我們就可以對身體進行這樣或那樣的改造,我們也許就可以完全終止傷疤形成的過程,並開啟修復身體其他部位的大門。最近的一篇論文表明,當你剔除了美西蠑螈體內的巨噬細胞,牠就失去了再生能力,而且開始出現傷疤,這暗示著也許在美西蠑螈體內,巨噬細胞參與了再生過程(可能是分泌了某種調控因子)。

賓州大學進行的另外一項研究表明,有一種T細胞亞型,γδ-T 細胞,可以分泌一種叫作 Fgf9 的訊號分子,後者可以在皮膚細胞受損的時候刺激毛囊的發育,同時不會促進傷疤的形成。那麼,免疫系統在再生過程中扮演了什麼角色我們如何提高人體本身的自我修復能力讓我們拭目以待。

《我們為什麼還沒有死掉?:史上最有趣的免疫系統科學漫談》書本封面

書名:我們為什麼還沒有死掉?:史上最有趣的免疫系統科學漫談(原來,你能活著還真是奇蹟!)

作者:伊丹.班—巴拉克(Idan Ben-Barak),耶路撒冷希伯來大學醫學學士、微生物學碩士,雪梨大學科學史與哲學博士,其代表作《奇妙的微觀世界:微生物是如何統治世界的》(Small Wonders: how microbes rule our world)由Scribe Publications出版,已譯成五種語言,並獲得2010年美國科學促進會的優秀科學圖書獎(青少年組)。他也與繪者朱利安佛洛斯特合著過一本兒童科學繪本《不要舔這本書》(Do Not Lick This Book,台灣由小天下出版),獲得澳洲童書協會年度圖書獎、德國國際兒童青少年圖書館白烏鴉獎等多項國際大獎。

譯者:傅賀,美國伊利諾大學微生物學博士,現於喬治亞大學從事微觀海洋學與生態學研究。譯有《消失的微生物:濫用抗生素引發的健康危機》(湖南科學技術出版社,獲2017年第12屆文津圖書獎),《創世記:從細胞到文明,社會的深層起源》(中信出版集團)等優秀科普圖書。

