【新冠肺炎】瑞典家長誇張防疫　3孩童被關在家4個月不出門

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，人人想辦法防疫，但在瑞典有一對父母把家中3名孩子關在家中長達4個月，更把住所大門用木板釘死，事件引發外界關注，英國媒體9月2日報道，瑞典法院已判決3名孩子不應該再回家，會獲安置到其他地方。

英國《衛報》報道，瑞典城市延雪平（Jonkoping）的法院作出這項判決，案中的3名孩子介乎10歲至17歲，他們在3月至7月初期間遭禁止離開住所，住宅大門用木板釘死，孩子在家中接受教育。但即使在屋內，父母也不准孩子互相見面，3名孩子遭鎖在自己的房間，並在房內用餐。

當地電台報道，這對父母否認是違反孩童的意願，又指如果他們願意的話，可以自由出外，二人表示打算提出上訴。

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至於孩童的代表律師Mikael Svegfors在9月2日表示，這個家庭不能流利地說瑞典語或理解瑞典語，他們會聽從由父母祖國傳來有關新冠肺炎（COVID-19）新聞，而那個地方實施的防疫措施比瑞典嚴格得多。

瑞典與許多其他歐洲國家有別，並未實施嚴格封城措施，在疫情期間，該國16歲以下的學童仍照常到學校上課。