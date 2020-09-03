美國醫療開支高絕全球　「勝價比」不及其他發達國家

國際權威醫學期刊《刺針》（The Lancet）日前發表一項研究，就着全球204個國家及地區的醫療服務效率數據進行統計，顯示美國衛生服務人均開支為全球之最，平均每人每年達9000美元，但整體享用到的醫療質素卻低於一眾發達國家。 醫療費用高昂、藥價欠管制、不健全的醫保制度，都是美國公共衛生系統急需改革的問題。

《刺針》該項在8月27日發表研究以一項去年公布的衛生服務有效覆蓋指數，來評估全球204個國家及地區由1990年-2019全民健康覆蓋率（universal health coverage，UHC）。UHC指標是聯合國可持續發展目標（SDGs）之一，目標是讓所有人在不受財政困難限制的情況下，獲享高質量的衛生服務。同時是讓一個國家去監察，社會上每位巿民是否有效地獲得醫療保障的重要指標。

在今次發表的報告顯示，全球各國平均的UHC指數由1990年的45.8增加至60.3，表現最好的國家日本指數達95，最低的為低於25的索馬里及中非共和國。不過，發展國家的指數增長呈現放緩。報告內其中一項數據圖表，以X軸及Y軸分別顯示各國所投入的人均衛生服務開支（2017年），以及UHC有效覆蓋指數（UHC effective coverage index），再標示出各國數據。(下圖示)

國家投入人均衛生開支與全民健康有效覆蓋率關係：

除了顯示出投入開支與UHC效率存在正面關係，圖表右端亦可見美國投入的人均衛生服務，多達9000美元，遠高於其他國家。雖然美國的UHC效率高於80的最佳水平，卻不及其他發達國家（藍點），包括日本、新加坡、韓國、加拿大、意大利、法國等。這些國家的開支大多徘徊於3000至6000美元水平。綜合各國，在衛生開支對應效率上，表現最好的包括韓國、塞浦路斯、哥斯達黎加、秘魯及盧旺達。

美國醫療費用貴，乃是一個公開的事實。另一項綜合數據（下圖示）亦有類似發現，美國衛生開支雖然最高，但國民預期壽命卻低於歐洲多國，以及日本、加拿大、以色列等，自1970年以來的預期壽命增幅也顯然「跑輸」上述這些國家。

以日本為例，2015年的國民預期壽命已達83.7歲，但美國預期壽命僅維持於78.6歲。可以美國人的壽命，並沒因大量投放醫療開支而出現理想增幅，尤其自1980年代中以後，增幅更不顯著。

1970-2015年各國人均衛生開支與預期壽命：

美國醫療費用昂貴有以下幾大原因。首先，基於美國衛生系統的管理架構、保險制度、資金等異常複雜，導致行政費高昂。美國衛生系統的行政費佔開支比例達8%，其他國家佔比僅1-3%。其次是藥價昂貴，由於不像歐洲般有嚴格的藥價管制，美國平均藥費可高出其他發達國家民眾達一倍。

另一重要原因是，美國醫院及醫療機構是一門賺錢行業。醫院護理佔全美衛生開支高達三成，醫院收費近年更節節上升，手術費遠高於其他國家。以一次俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療術為例，在荷蘭費用約6390美元（近5萬港元），瑞士則約7370美元（約5.7萬港元），但在美國索價竟達32,230美元（逾25萬港元）。

美國人均醫療開支顯然高於其他國家：

而且，收費差距可以相當大，例如一次新型冠狀病毒實驗室檢測，收費可由241美元（約1880港元）到4510美元（逾3.5萬港元）不等。總括來說，在複雜的衛生體系、欠缺有效價格標準及管制之下，美國自由巿場能夠承受多少，醫療機構就可開價多少。受惠的自然是一眾醫療機構營運者，醫護人員的薪酬水平對比其他國家也是偏高。

與此同時，美國是世上唯一一個沒有全民基本醫療保障，同時容許國民沒有任何醫療保險的發達國家，跟加拿大和大多數歐洲國家提供基本保障的系統並不一樣。美國有私人和兩種政府運作的醫保計劃，就是稱為Medicare和Medicaid公營醫保，只適用於長者、殘疾人士、低收入人士。其他人只能透過購買私人保險，或是由僱主投保。

美國近年衛生開支的GDP佔比，比起其他高收入國家高出大約4至5個百分點：

目前，全美多達2,800萬人沒有購買任何形式的醫療保險，而且由於醫療費用本身十分昂貴，一般保險計劃的保額可能不足應付實際需要，而且美國醫保通常「免賠額」（deductible）高，就算有買醫保都可能要墊支大筆自負費用。

殘缺不全的醫保系統也是最大弱點，高昂的醫療開支更成為了其一個主要導致人們破產的原因。去年2月，CNBC的報道指，申請破產保護的個案之中，有三分之二基於醫療原因而陷入財政困難。

在2018年，美國的個人平均每月保費為440美元（約3,432港元），四人家庭則為1168美元（約9,110港元），殊不便宜。在目前大流行的情況下，不少美國人飽受失業、裁員、放無薪假問題困擾，已難維持日常生計，遑論要承擔高昂保險或醫療賬單？美國受到新冠肺炎疫情重創，再度突顯了衛生及醫保系統的殘破，亟待變革重整，這一切已無法再以政治口號遮蓋。