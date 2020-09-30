【ICON】拜登面對顛簸人生未被打倒　憑魅力脫穎而出的雪糕先生

1988年，拜登（Joe Biden）首次參加競選總統，但因一次被揭抄襲講辭，初選未結束便被迫退出選舉。2008年，拜登再戰競選，但同樣失敗告終。到了今天，78歲的他再接再厲，這次終於獲得民主黨的提名，殺入直路。 在美國人民的眼中，拜登並不陌生。他是中庸又激進的象徵，既天材又自負、既有運亦不幸、是位充滿魅力的「雪糕先生」。

圖為2019年4月，手執着大雪糕的拜登（Joe Biden）。拜登是美國政界中最愛吃雪糕的人之一。（Getty）

拜登出生於賓夕法尼亞州斯克蘭頓（Scranton），父母均是愛爾蘭人。拜登是家中四兄弟姊妹中的老大，父親經營二手車生意，一家生活不算富裕但能自給自足。

拜登在學時成績不怎麼樣，但卻是位出色的運動員，且有領導天分。拜登在高校時期曾帶領學校美式足球隊創下無敗紀錄，因此拜登幾乎每年都會被選做班長，拜登在學校備受歡迎。

初出茅蘆不久即當上參議員

拜登後入讀特拉華州的特拉華大學（University of Delaware），修讀歷史及政治雙學位，同時副修英語。他花了一段時間透過鏡前朗誦，改善了口吃問題，並在雪城大學（Syracuse University）法學院畢業取得律師資格。

拜登成為律師後不久，很快進入特拉華州紐卡斯爾郡（New Castle County）的郡議會，踏入政界。而在他畢業前的兩年，24歲的他與尼莉婭（Neilia Hunter）結婚。他曾向妻子承諾：要在30歲前當上參議員，然後要成為美國總統。

1972年，正好是拜登30歲當年，拜登迎來了一次極好的機會。拜登當時代表民主黨，參加特拉華州的參議員選舉，而他的對手是共和黨知名參議員博格斯（J. Caleb Boggs）。正常來說拜登無可能取勝，但正好博格斯正考慮退休，令共和黨內部署出現混亂。雖然博格斯最終被說服留下，但拜登憑着個人魅力及年輕的優勢，奇蹟地勝出選舉，成為美國最年輕的參議員之一。

圖為1972年，拜登（Joe Biden）第一任妻子尼莉婭（Neilia Hunter）和女兒埃米（Amy）。尼莉婭和埃米在同年12月死於車禍，讓拜登大受打擊。（Getty）

妻子和女兒死於車禍

但是，不幸很快降落在拜登身上。在同年12月，即當選後的一個月，拜登的妻子尼莉婭及兩人的女兒遭遇交通意外死亡，遺下兩名兒子。拜登遭受巨大打擊，在短短一個月經歷人生大起大落。拜登一度希望辭職照顧兩名兒子，最終在黨友的遊說下決定留下。

拜登很快就恢復振作過來，並在1975年迎娶吉爾（Jill Biden），他的第二任妻子。而拜登在政壇的仕途亦發展順利，在1974年拜登被時代周刊選為「200位未來新臉孔」，並形容拜登「充滿自信」且「雄心壯志」。

圖為1989年1月，拜登（Joe Biden）在做完腦部大手術後，成功恢復過來返回工作。他的辦公室放滿歡迎他回來的佈置。（Getty）

風險極高腦腫瘤手術

然而在1988年，另一場颶風再次吹倒拜登。拜登在一次激烈頭痛下昏倒，送院後發現自己腦中有兩個腫瘤，且有破裂跡象。為生存拜登接受了風險極高的手術，開腦並修補破裂傷口。手術雖然成功，但還是讓他一度出現肺栓塞徵狀。拜登的醫生曾表示，拜登只有不足五成的機會能完全康復。但很幸運的，拜登成功恢復過來，重返工作。

拜登自始一直擔任參議員，在2008年參選總統失敗後轉變成為奧巴馬（Barack Obama）的助手，擔任副總統。在2020年以78歲高齡，第三次參選總統。

圖為2016年12月，奧巴馬（Barack Obama）及拜登（Joe Biden）共同出席一個活動。（Getty）

圖為2017年12月，奧巴馬（Barack Obama）親自頒授拜登（Joe Biden）總統自由勳章。（Reuters）

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拜登政見並不中庸

在2020年的民主黨參選人中，拜登被指是最為中庸的一位。但事實上拜登過去的政見頗為進取，如拜登的政鋼中，有要求把子女的稅務寬減由2000美元大增至6000美元、倡議4年免費大學、並要求提升最低工資一倍至15美元。拜登甚至提倡公開員工的工資，以便爭取勞工福利平等。

因此有評論指若不是有比他更左傾的桑德斯（Bernie Sanders）參選，拜登應被視為進步派的代表。

拜登魅力與雪糕

說到拜登魅力的一部分，可從他的談吐和舉止中看出。拜登親民且容易和周圍打成一片，「笑容掛面」及「很容易讓身邊的人一起笑」是拜登在落區時最大特徵。

只不過，拜登亦被批評頗為自負、愛誇誇其談。在1988年的競選演講中，拜登表示自己曾與很多人一起參加非裔美國人民權運動的遊行，但他其實未有親身真正參加遊行。又有一次在新罕布什爾州（New Hampshire）有人問道拜登在學校修讀法律的成績如何，拜登在電視前回答：「我認為我的智商比你更高。」

圖為2020年1月，拜登（Joe Biden）在競選拉票途中逗小孩歡笑。（Getty）

圖為2008年，奧巴馬（Barack Obama）與拜登（Joe Biden）落區拉票，兩人一同吃雪糕，拜登要吃兩個。（Getty）

但即使未曾親身接觸拜登，不少美國人都知道他有一個特別嗜好：吃雪糕。拜登愛吃雪糕在美國政界頗為有名，在不同場合都可以看到他吃雪糕的畫面。拜登曾在2016年前往俄亥俄州一間雪糕製作廠演講，開場白就是：「大家好我是拜登，我很愛吃雪糕。」他亦曾這樣自我介紹過：「我大概會是你唯一認識，不會喝酒但愛雪糕的愛爾蘭人。」

帶領民主黨在地區勝選

因此在政治方面，拜登屢次成功把他的個人魅力，轉化為優勢。而拜登在政治上被評價懂得針對問題核心，打造願境讓選民支持。如在2018年3月，拜登協助政治新星蘭姆（Conor Lamb）在賓夕法尼亞州區內補選擊敗共和黨候選人薩科內（Rick Saccone）取得勝選；而在同年11月的中期大選，拜登成功帶領民主黨取得多個地區勝選，讓民主黨在國會重奪控制權。

美國VOX新聞評論道，拜登有能力讓一些民主黨會輸的地區反敗為勝，而這亦是他的最大政治實力，亦是民主黨最需要的。這成為了他獲提名成為總統候選人的最大原因。