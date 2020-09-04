【新冠肺炎】歐洲最大妓院　德國科隆帕沙「捱不住」申請破產保護

全歐洲最大型妓院、位於德國科隆的帕沙（Pascha）已申請破產保護。自從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情在德國爆發，北萊茵—威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）已將召妓定為非法活動。

德國《快報》9月3日引述妓院總監阿米內（Armin Lobscheid）說：「我們已窮途末路。」這個被稱為科隆地標的銷金窩終於「熄燈」，阿米內言談間表現得相當無奈。

一般情況下，約有120名性工作者以自由工作者身份效力帕莎，妓院另有僱用60名包括理髮師和廚師在內的員工。

阿米內批評政府的做法，稱官員每2周來告訴他們店面不可重開。他說：「我們不能這樣子規劃業務的。如果有人（政府）承諾我們事情能在明年初再來過，我們或許還能在銀行的幫助下避免破產。」

他說，其實禁令實行時人們仍在賣春，亦不用付稅。有些組織則關注，賣淫活動被迫地下化，性工作者面對的風險更大。

歷史悠久的帕莎1972年開業，曾在2006年引起有關宗教的爭議。妓院當時在其大樓一旁掛出廣告，上面畫了一名半裸女子以及打入世界盃決賽的32個國家的國旗（包括伊朗及沙特阿拉伯），穆斯林認為這是在褻瀆國旗。