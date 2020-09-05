日本前教師借故徵Model　3年疑落藥性侵逾100男　為何無人報警？

日本關西近日出現一宗駭人的性侵案。一位名為北條隆弘的男子，長期在網路招募男性擔任模特兒後，再帶到自宅下藥性侵，受害者恐超過百人。

根據關西電視台的報道，日本警方以準強制猥褻的罪名，逮捕了北條在內的兩名嫌犯，目前並未公布嫌犯是否認罪，但根據警方的調查，嫌犯過去是中學教師，他在網路上以「因為要拍攝教材用的照片，希望招募適合制服的男性模特兒」的名義，成功吸引到超過百位男性應徵。

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當對方出現後，男子再將他們帶到自宅，暗中讓他們喝下安眠藥，趁他們無法行動時性侵得逞，犯案時間自3年前到今年3月為止。目前警方追查到疑有9人受害，但因3年下來應徵者眾多，潛在的受害者恐怕超過百人。

為何性侵犯行長達三年，卻直到至今才曝光？日本心理諮商師山口修喜分析，「由於男性的自尊心較高，會覺得『明明是男性卻是被害者』難以啟齒，而多半不願意和別人訴苦。」而日本政府為了對應性暴力案件，將在十月開設共通的專線，提供被害者求助管道。

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