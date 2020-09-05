韓海軍陸戰隊爆集體性侵醜聞　新兵遭私處磨臉　還要向施暴者稱謝

韓國軍隊人權中心日前公布一則案件，海軍陸戰隊1名上兵與3名兵長（韓國最高階士兵，介於上兵與下士之間），集體性侵一名新兵，從去年12月起，4名老兵就對該名新兵做出用私處磨臉、在淋浴間觸摸他的私處、或是綁在床上摸其私處，甚至還要求被摸的時候要說「謝謝」。

根據韓國獨立新聞網站OhMyNews報道，該名新兵從去年12月起就遭受到這樣的待遇，被侵害至少6個月，期間甚至多次發生在走廊或吸煙區等公開區域，但是沒有人敢檢舉，直到他向軍隊人權中心求助後才曝光。海軍陸戰隊司令部今年7月介入調查。

（編按：當中駭人聽聞的行為，包括加害者將其下體壓到受害者的臉上，要求後者口含或是聞嗅它；其中一名兵長當受害者是玩具，自3月起騷擾他，或是在一同來回吸煙區途中，不時撫摸他的身體、下體及乳頭。有受害人的性器官甚至被咬。3名有軍階的加害者，試過將受害人綁在床上，進行集體性騷擾。）

目前軍方已經將其中1名上兵和2名兵長，在8月21日以強制猥褻及施暴等罪名，處以拘留處分，還有1名已經退伍的兵長，則是交由警方偵辦，受到侵害的新兵，經過輔導治療之後，重新分發到其他單位服役。

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