緬甸羅興亞人危機3周年　新冠疫情與惡劣天氣夾擊　難民掙扎過活

引發大批羅興亞人（Rohingya）從緬甸（Myanmar）逃往孟加拉國（Bangladesh）的暴力事件迄今已3周年，這些難民稱受到緬甸軍方迫害而逃離居住地，引起人權組織及多國政府關注。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）現時在包括難民營的地方肆虐，他們在疫情之下所面臨的危機更為嚴峻。

國際特赦組織（Amnesty International）南亞地區主任哈馬迪（Saad Hammadi）在接受巴基斯坦《自由報》日報（Hürriyet Daily News）採訪時形容羅興亞難民的現況。報道9月2日引述哈馬迪稱：「緬甸軍方把這數十萬羅興亞人從他們若開邦北部的家驅逐至孟加拉國的難民營，3年之後，他們無以為家，沒有就學的地方，也沒有工作能維持生計。」

非牟利組織無國界醫生（MSF）也在講述羅興亞人的情況時稱，羅興亞難民仍棲身於令人無法接受的惡劣環境之中，當地醫療系統本身已經很脆弱，再加上受新冠肺炎疫情的影響，令它負荷更重。組織稱羅興亞人的健康水平普遍較低且缺乏疫苗保護，雖然現時難民營內的環境比危機初期稍有改善，但絕大多數人仍然難以獲得包括廁所水和乾淨食水在內的資源。此外，擁擠的生活環境讓他們特別容易受感染。

疫情惹恐慌 難民害怕求醫

無國界醫生還指出，難民營5月15日出現首位確診新冠肺炎的羅興亞人時，群眾不信任醫療系統，導致謠言和錯誤消息四起，從而引發的恐懼情緒更導致有病人隱瞞病情，或被歧視與恐嚇。這些現象都會令出現病徵的人不願測試或尋求治療，加速病毒傳播。

羅興亞人雖然是居住在緬甸的一個少數民族，不過他們自1982年以來一直是無國籍人士。緬甸政府聲稱羅興亞人是來自孟加拉國的非法移民，但孟加拉亦拒絕承認羅興亞人為他們的公民。根據美國《國家地理雜誌》（National Geographic）介紹，羅興亞人自從1430年代起已在若開邦（Rakhine）定居，但他們不屬於緬甸135個正式族群中的一員。

羅興亞難民：圖為科克斯巴扎爾區的戈亞瑪拉母嬰健康醫院，完成治療後出院的嬰兒，其小腳板都會在牆上留下印記。色彩繽紛的小腳印遍佈牆上，實在是令人看着就感到充滿希望的畫面。（MSF ／Hasnat Sohan）

世居緬甸備受打壓 被逼冒險逃走

大多數羅興亞人是穆斯林，但緬甸大部分公民是佛教教徒。羅興亞人不為緬甸政府所承認，在國境內也缺乏基本權利。他們無法享受緬甸的社會服務和教育政策，在若開邦以外的地區活動亦會受到嚴厲的限制。緬甸政府還規定，若開邦某些鄉鎮的羅興亞人只能育有2個孩子。

一些羅興亞人選擇逃離緬甸。卡塔爾半島電視台2018年4月18日報道指，自1970年代末以來，有近100萬名羅興亞人因受廣泛的迫害而逃離緬甸。很多羅興亞人冒着生命危險，企圖乘搭小船穿越孟加拉灣（Bay of Bengal）與安達曼海（Andaman Sea）到馬來西亞（Malaysia）。國際移民組織（International Organization for Migration）數據顯示，2012年至2015年間，有超過11.2萬人名羅興亞人逃離緬甸，2016年10月至2017年7月間則有超過8.7萬名羅興亞人逃往孟加拉國。

聯合國估計，在若開邦發生暴力事件之前，東南亞國家有達42萬羅興亞難民，而在緬甸境內，則有約12萬名羅興亞人無家可歸。而聯合國難民署（UNHCR）指出，暴力事件發生後，有超過65萬名羅興亞人逃亡到孟加拉國，另外或有超過1,000人在緬甸境內被殺，當中絕大多數是羅興亞人。

羅興亞難民：希迪格來自緬甸若開邦。他現與妻子及5名孩子同住科克斯巴扎爾區難民營。圖為他與受傷後獲得治療的5歲兒子。相片攝於無國界醫生庫圖帕朗醫院內。（MSF ／Hasnat Sohan）

留守反抗 代價是鮮血和生命

有些羅興亞人則選擇以實際行動反抗。若開邦2017年8月25日發生暴力事件，緬甸政府與羅興亞人卻有不同說法。政府稱，羅興亞武裝分子當天襲擊警署後，軍方到場與叛亂分子作戰。不過在大量羅興亞人逃往孟加拉後，當中許多人都稱，是緬甸軍隊在當地佛教教徒的支持下襲擊和殺害平民，同時焚燒他們的村莊。

聯合國此後認為，羅興亞人是世界上受迫害最嚴重的少數民族，也指控緬甸進行種族清洗。

羅興亞難民：圖為科克斯巴扎爾區的賈姆托利難民營中的公用取水站。清潔的水對衛生健康至關重要，尤其在疫情肆虐期間，更需要水來作洗手及清潔之用。無國界醫生的水利衛生工程專家在疫情期間，分析出較高風險地帶並加設更多水站供難民使用。（MSF／Hasnat Sohan）

誰在為難民發聲？

此事引發國際關注，西非國家岡比亞（Gambia）2019年就緬甸涉屠殺羅興亞人一事提告。加拿大和荷蘭2020年9月2日發表聯合聲明，稱他們有意通過國際法院（International Court of Justice）介入事件。

著名人權律師艾瑪古尼（Amal Clooney）已受僱代表馬爾代夫，與岡比亞一起控告緬甸。

除了國家，也有人權組織為羅興亞人爭取權益。國際鞏固人權組織（Fortify Rights）2020年9月3日表示，在緬甸11月的選舉中，緬甸政府應確保所有符合投票年齡的羅興亞人都有權利和機會投票，當中也包括身處孟加拉的難民。這些國家及非牟利組織施加壓力以及發布資訊，能否至少在一定程度上紓緩羅興亞人的困境？且讓我們拭目以待。