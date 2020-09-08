商家為了防範竊賊可說是操碎了心，有時也會看到許多有創意的手法。一家日本中古車展示場祭出詛咒標語，聲稱在這偷東西的人被逮後都死了，引起網友熱議是不是真的。

車商15年來一直使用的威嚇告示：

東京都內瑞江中古車展示場的恐怖標語：「注意！本公司竊盜事件的犯人被立即逮捕後，所有人都不明原因死亡了」。（Twitter / @hevn18_eli )

《livedoor NEWS》報道，網友在Twitter上載東京都內一家中古車（編按：二手車）展示場的恐怖標語，看板上用紅字寫道「注意！本公司竊盜事件的犯人被立即逮捕後，所有人都不明原因死亡了」，樓主笑稱：「好厲害的告示板，這是在委婉地表達偷東西會被殺嗎？」。

這個告示板設置在「坂本自動車工業」旗下的瑞江中古車展示場，該公司還有另外三個工廠和展示場據點。社長坂本潤之介受訪時表示，由於其他據點接連出現車輛被盜事件，社長自家也被偷，加上新設立的瑞江前方是公園，晚上非常寂靜，因此希望寫個醒目標語。

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坂本坦承告示板寫的犯人會死不是事實，因為也沒有犯人被抓。該看板已設立15年，似乎也起了一定程度的嚇阻效果，該公司旗下據點裏，就只有瑞江展示場從沒失竊過。

坂本表示，很多客人對這面看板的反應是「很有趣」，也有部分客人信以為真，一臉驚恐地問他「犯人真的死了嗎？」。他開玩笑地對記者說：「雖然不清楚是怎樣，但也可能真的死了，畢竟是偷東西的壞人嘛」。

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