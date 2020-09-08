【白羅斯示威．新聞背後】長笛演奏家變反對派領袖　撕護照拒驅逐

白羅斯（前稱白俄羅斯）自8月總統大選後爆發連場示威，9月8日再有戲劇式發展，當地傳出反對派領袖科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）失蹤、遭人帶走的消息，繼而又有傳她已離境前往烏克蘭。但這個故事之後再有轉折，據烏克蘭媒體報道，原來她當時面臨「被離境」的危機，不過她在邊境一手撕掉護照，令自己無法離境之餘，也讓有意驅逐她的人無法得逞。烏克蘭副內政部長稱讚她勇敢。 科列斯尼科娃如今廣受國際關注，她屬於反抗盧卡申科（Alexander Lukashenko）政權的「三女劍俠」之一，事實上她從政前是一名音樂家，精於演奏長笛，在經歷白羅斯大選前的DQ風波後，她與其他兩名女將並肩成為反對派領袖。目前其餘兩名女將為了安全起見已離境，科列斯尼科娃則繼續留國。

圖為2020年7月19日白羅斯大選前，科列斯尼科娃（右）與總統候選人斯韋特蘭娜（中）和采普卡洛妻子瓦列里於白羅斯明斯克出席造勢活動，她們三人獲輿論稱為「女三劍俠」，提倡和平變革（美聯社）

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科列斯尼科娃的神秘失蹤事件

最新事件始於白羅斯反對派多名人士在9月7日失蹤，包括科列斯尼科娃，有目擊者向傳媒講述，科列斯尼科娃在首都明斯克（Minsk）街頭突然遭多名蒙面人士推入一輛小型貨車內，把她帶走。此事引來國際關注，德國、英國等紛紛表態要求白羅斯政府釋放政治異見人士。

事件之後在9月8日再有新發展，白羅斯官媒突然報道，科列斯尼科娃試圖非法跨越邊境到烏克蘭，最後在邊境被捕，邊境警方更指控科列斯尼科娃與其他2名反對派人士當時超速駕駛一架BMW意圖離境，但最後科列斯尼科娃被趕下車。

正當所有人看得一頭霧水之際，烏克蘭副內政部長格拉先科（Anton Gerashchenko）說出故事的另一個版本：科列斯尼科娃並非自願離境，她當時是遭驅逐，但她最後採取了勇敢的措施，成功阻止自己「被離境」。

烏克蘭文傳電訊社（Interfax Ukraine）引述消息人士指，原來科列斯尼科娃當時撕毀了自己的護照，成功令自己留在白羅斯，至於另外2名反對派人士則已遭驅逐到烏克蘭。

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誰是科列斯尼科娃？

38歲的科列斯尼科娃本來是一名長笛演奏家，過去經常在德國演出，至近年返回白羅斯並投身政壇活動，在2020年8月的總統大選前，她是銀行家巴巴里科（Viktor Babariko）的競選總幹事，但競逐總統的巴巴里科之後遭否決參選資格及被拘留，科列斯尼科娃便走到台前，成為其中一名反對派領袖，並與其他兩名反對派女將獲稱為「三女劍俠」。

在「三女劍俠」中，另外兩人是「代夫從軍」的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）與瓦列里（Veronika Tsepkalo），她們都是代替無法參選的丈夫，成為反對派領袖，提倡和平改革。

隨着現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在爭議聲中連任，為了安全起見，季哈諾夫斯卡婭已在8月初前往立陶宛，瓦列里則到了俄羅斯，如今科列斯尼科娃是三女俠之中唯一留在白羅斯者，她曾8月中表示無意離國，並在8月31日稱要成立新政黨Together。

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