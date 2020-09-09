英男發現2000隻鵝頸藤壼　市值50萬為珍貴食材　他決定這樣處理

英國媒體《利物浦回聲報》（Liverpool ECHO）報道，當地居民格林（Martyn Green）日前跟家人在北威爾斯 （North Wales）海灘，發現數千隻奇怪的貝類生物附着在漂流木上，經查價值粗估五萬英鎊（約50萬港元）。

英國男子發現近二千隻鵝頸藤壼：

格林說，當時太太在沙灘發現這個生物後，就叫大家來看這個「感覺不是屬於地球的東西。」格林兒子立刻搜尋Google，發現這個從貝殼中探出觸鬚的神奇生物叫做「鵝頸藤壺」（Goosenecked Barnacles），一般分佈在潮間帶堅硬岩石表面，在西班牙及葡萄牙被視為珍稀佳餚的食材。

格林發現，這種生物是市面上最昂貴的海鮮之一：「一個要價約25英鎊（約250港元），而我們在漂流木上發現大概兩千個。」

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格林不希望透露他們發現的確切地點，以防其他投機者湧入當地破壞環境。《利物浦回聲報》指出，先前有北西班牙漁民不惜冒生命危險，只為了取得這珍貴食材；還有集團透過非法途徑取得貨源。

但網友懷特（Frances White）批評，人類看到其他物種就想估價的行徑很卑劣，「為甚麼不能放這些生物一條活路？」網友史傳森（Michael Strachson）則認為鵝頸藤壺看起來不可口，「我寧可吃那塊漂流木。」

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