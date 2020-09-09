美感超越法拉利的De Tomaso P72　賽道用底盤　內籠奢華如Hermès

來自意大利摩德納Modena的超跑品牌De Tomaso在英國舉辦的Goodwood Festival of Speed古德伍德速度嘉年華會，展示最新車款De Tomaso P72。車體採用全碳纖維打造，配合外觀古典圓弧曲線造型，相當引人注目，官方表示P72將會正式量產，預計限量生產72輛，現在接受預訂，不過，除了確定會使用手排變速箱，引擎動力等技術規格仍待公布。價格大約為75萬歐元起跳。

來自賽道超跑的靈魂

自1959年創立的De Tomaso，1971年推出的De Tomaso Pantera具有逸品地位，2014年成為港資Ideal Team Ventures啟迪國際旗下一員，在60年後的2019年發表了重返車壇的最新作品De Tomaso P72。

設計古典奢華卻有賽道超跑的配置 點擊放大瀏覽De Tomaso P72的外觀及內部照片：

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De Tomaso的創辦人Alejandro de Tomaso來自阿根廷，有意進軍北美CamAm賽事，遂延攬幫福特打造GT40 MK1的Carroll Shelby，與設計師Pete Brock共同打造De Tomaso P70賽車，因理念不合中止合作。Tomaso轉由意大利手工車廠Ghia合作，1965年推出De Tomaso Sport 5000。

De Tomaso P72以集團內的德國品牌Apollo旗下新作Intensa Emozione為基礎，使用這輛賽道專用限量超跑的碳纖維底盤，車體採用全碳纖維打造，兼具剛性與輕量化。並保留了Sport 5000的設計元素，一如上揚的弧線、置中的油箱蓋等等，整部車有著極為誇張的肌理線條，扁平的車頭搭配極度爆龜的輪拱，倒Y字型日行燈帶出銳利眼神，以及上掀式車門與意大利超跑經典的雙圓式尾燈，整部車的曲線圓弧但卻充滿典雅的美學風格。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：超越法拉利的美 2600萬手工超跑De Tomaso P72】