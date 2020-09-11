扮吃、催吐、消極：吃播吸金以外的痛苦真相

「像愛斯基摩人有上千個形容『雪』的詞彙，韓國人也有成千上萬個與『食物』有關的詞彙。」文化評論人Jeff Yang指出，食物在韓國文化中佔據重要地位。過去數年，「吃播」文化由韓國傳播至世界各地，成為風靡不少網民的娛樂節目。全球吃播主除了積極製作具本土特色的影片，也衍生出各種健康以至造假問題，部份也頗有爭議。

由於食物在韓國文化中的重要地位，因此吃播在該國開始時獲得極多關注。不過，吃播剛剛起步時，一眾播主幾乎無利可圖，吃播始祖之一、經營「Aebong-ee頻道」的Rachel Ahn表示：「剛開始時我幾乎一無所獲，初期的進展確實很慢，但現在我賺取的收入比原本的工作更多。」

時至今日，部份吃播頻道每日瀏覽量多達數十萬，有數百萬人訂閱，如吃播主Muk Sna的TikTok頻道便坐擁600多萬粉絲。著名吃播主朴書妍（Park Seo-yeon）的頻道每月收入近9,000美元（約69,752萬港元）。

吃播影片在韓國流行起來，從韓國網站AfreecaTV傳到YouTube、TikTok等社交平台，並廣傳到美國以至世界各地，各國也開始製作具本土特色的吃播節目。

研究網絡文化的學者Yelena Mejova認為，吃播在全球興起並不奇怪。她認為，食物是國際性語言，可以讓每個人都參與其中，「這是文化的重要部份，我們總是希望媒體上的東西盡可能接近真實生活。」

內地吃播潮則由2015年開始，一眾吃播粉絲更被戲稱為「看別人吃瓜的群眾」。內地吃播可分成兩大類，一類是「大胃王」般進食大量的食物，另一類則是「什麼都吃」，透過進食千奇百怪的東西來引起觀眾的好奇心。

內地掀起節約之風，媒體大肆宣傳「惜食」，不少餐廳為顧客的剩食打包。(新華社)

挑戰偏鋒主題 從吃拉麵到鱷魚皮

內地吃播主近年如雨後春筍般湧現，在抖音、小紅書、bilibili站等平台不難找到暴飲暴食的片段。無論是吃麵、熱狗、米飯、漢堡，許多吃播主動輒輕鬆打破健力士世界紀錄，並標榜自己是「大胃王」，且有着吃不肥的共通點。密子君是內地較著名的吃播主之一，在微博上擁有超過1,800萬粉絲，2018年的收入達700萬元人民幣（約804萬港元）。

美國的吃播情況則有顯著差異，有別於韓國吃播主多在晚餐時間拍攝直播影片，讓觀眾恍如一起用餐，美國的吃播主多是預先錄製影片，而且喜歡邊吃邊聊天，藉此與觀眾展開食物以外的交流，這點亦與專注進食、較少說話的韓國吃播主有別。

此外，韓國吃播主偏好吃傳統的韓國菜餚，美國的吃播主通常會根據主題挑戰，享用各種食物，從拉麵到稀有的熱帶水果，甚至是燻製鱷魚皮。

吃播主大量進食高脂肪食物，對身體造成沉重負擔。(Getty Images)

渲染暴飲暴食 有違惜食節約之風

在習近平提倡之下，內地掀起一股節約之風，媒體大肆宣傳「惜食」，吃播節目首當其衝，被批評鼓吹暴飲暴食，有礙健康。各大視頻平台也紛紛將吃播片段下架。

吃播主通常以進食飽和脂肪和高熱量食物為主，引致的肥胖和健康問題備受關注。韓國肥胖率由1998年的26%上升至2016年的34.8%，當地有意見認為與吃播普及有關。的確，許多吃播主的體重不斷暴增，其他沒增磅的則可能需要在吃播以外的時間調節飲食，如進食高纖、低糖、少油食品，以及花大量時間做運動。

2018年，韓國保健福祉部宣布了一項計劃，為吃播媒體制定指導方針，改善飲食行為，並建立監測系統。然而，經濟合作暨發展組織（OECD）預測，韓國的肥胖率仍可能於2030年翻倍。

部份吃播主需要做大量運動，來保持身型和體重。(Getty Images)

事實上，吃播期間進食大量高熱量食物會對身體造成極大負擔，恐對健康產生長遠影響。「短期健康風險是身體不適，胃腸不適，嗜睡和疲勞。」美國營養師Theresa Kinsella補充：「長遠來看，吃播主可能會體重增加，患上心臟病和糖尿病。」其他可能造成的影響包括血壓上升、甘油三酸酯增加、血糖升高及HDL有益膽固醇降低等。

近年，有退出吃播行列的網紅分享經驗。韓裔美籍美食和旅遊網紅Mina Oh於2016年加入吃播行列，惟翌年便停止。她說吃播工作影響作息，她不能在早上吃太多芝士或太油膩的食物，故通常推遲在下午或晚上拍攝。此外，因為要配合餐廳的營業時間，完成晚間的拍攝工作後，往往延至午夜才能睡覺。

她曾在一次吃播演出後出現頭痛和感冒症狀，並在接下來三天無法正常工作。有一次，她買了鮮魚製作刺身飯，但其後數天不適，自此不敢吃壽司。她更因飲食過量而導致惡心和失眠。

即使經過一夜睡眠後，翌日仍感到難受和消極，有時需要到公園散步三、四小時幫助消化。在吃播期間，她更面對不少網民批評，有人抱怨她直到節目結束仍未吃完所有食物，還有其他針對其飲食習慣和食相的刻薄留言。

Mina Oh因吃播的負面影響，只做了約兩年時間便停止。(FB圖片)

吃播備受爭議 扮吃催吐剪接造假

中國內地更曾發生吃播主猝死的事件。部份主播表示，拍攝了一段時間後會出現聲音沙啞、面容憔悴的情況。此外，許多網民質疑吃播影片有假吃、催吐、剪接造假等問題，不少觀眾懷疑影片真實性—今年5月，吃播主Sun Dog和Liu Tiger於bilibili站不小心發布未經剪輯的影片，被揭發做假，引起網民熱議。

去年，加拿大吃播主Chantal Sarault的一段萬聖節影片激怒了觀眾。事緣她和觀眾分享真實犯罪故事，並同時進食把芝士雕刻成棺材和墓碑形狀的「芝士墓園」（cheese cemetery），而且談論發生於1996年邪教組織成員的大規模自殺事件，甚至展示被掩蓋屍體的照片。一來話題敏感，二來網民認為她只顧敘事，根本不是進行「吃播」。

以上種種，反映了除近期惹起關注的浪費食物問題外，吃播事實上還對健康造成不可輕忽的負面影響，由此衍生的各種亂象也有待社會正視。

(節錄)

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上文節錄自第230期《香港01》周報（2020年9月7日）《看別人進食感幸福？ 剩食背後的「吃播」文化》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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