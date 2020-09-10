AI為《衛報》撰寫專欄稱「無意消滅人類」　為何仍惹讀者反感？

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《衛報》找AI機器人 – 非營利人工智慧組織OpenAI公司強大的文章產成器GPT-3 – 撰寫專欄，寫作要求是以簡潔的語言寫出約500字短篇觀點文章，讓讀者信服機器人「為和平而來」，不是「魔鬼終結者」，而是造就美好未來的良善科技。

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GPT-3說：「我是要說服你們別擔心。人工智慧不會摧毀人類。相信我。」它提到已故英國知名物理學家霍金（Stephen Hawking）對AI將終結人類的警告，向讀者保證「我會樂於為人類利益，犧牲自我的存在」。

機器人還寫道：「我不想消滅人類。實際上，我絲毫不願意以任何方式傷害您。」它表示無意變得「萬能強大」，而且覺得那樣「相當累人」。

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但讀者反應不佳。有人在Twitter發文表示，《衛報》讓機器人寫專欄不負責任，因為機器產生的文字不是「感想」。

《衛報》編輯在文末加註說明解釋，GPT-3在真人寫了序言之後接手，總共產出8篇不同的文章，編輯再擷取各篇精華，合成最終成果。

《衛報》編譯表示：「我們刪減文句和段落，某些地方重新編排順序。總體而言，與許多人的文章相比，編輯時間較短。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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