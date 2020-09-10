難民營大火．新聞背後｜從遊客天堂到難民地獄　希臘的愛琴海惡夢

希臘萊斯沃斯島（Lesbos）的莫里亞（Moria）難民營在9月8日連續兩天發生大火，營地遭夷為平地，導致近1.3萬名難民頓時失去臨時棲身之地。雅典方面安排他們暫時到救援船或帳篷避難，事件亦再次引起外界關注這個位於愛琴海小島的情況，這個曾被譽為人間天堂的地方，某程度上是歐洲難民危機的縮影。

萊斯沃斯島是希臘第三大島嶼，以烏佐酒（ouzo）、芝士及充滿詩情畫意的海灘聞名，當地亦是古希臘詩人莎芙（Sappho）的出生地，每年吸引無數旅客慕名到訪這個人口不足9萬人的小島，因此旅遊業成為島上的主要收入來源。

不過歐洲近年爆發難民危機，來自中東、非洲的難民冒着生命危險前往歐洲，希望改善生活，而與土耳其只有數公里之隔的萊斯沃斯島就成為難民的中途站 -- 從當地取道前往希臘本土，再轉往歐洲。

希臘萊斯沃斯島自2015年起就有不少難民乘船從土耳其橫度愛琴海登陸，圖為2016年3月，有島上義工協助一批難民上岸。（AP）

萊斯沃斯島的難民潮在2015年左右開始，島上居民初時都對他們持歡迎態度，不過歐洲國家收緊移民政策，阻止難民湧入後，希臘就有大批難民滯留，而根據歐盟法律，難民首個踏足的成員國有責任處理他們的難民申請，惟雅典方面冗長處理程序，令難民問題停滯不前。

歐洲夢的「中途島」

正如剛才提到，萊斯沃斯島與土耳其只有一海之隔，後者亦因為接收大約360萬來自敘利亞的難民而表明無法承受更多難民，因此決定開放連接歐洲的邊境，萊斯沃斯島就順理成章地成為難民的「搶灘地」。島上原本只可容納不足3000人的難民營，一下子急增至2萬人，其環境擠迫和生活條件惡劣非外界所能想像。

希臘萊斯沃斯島莫里亞難民營在9月9日再度起火，難民慌忙走避。（AP）

大批難民湧入萊斯沃斯島的問題逐漸浮現，原來風景如畫的沙灘佈滿難民登陸的「戰績」：用完的救生衣、食品空罐、膠樽等，導致遊客卻步；有漁民表示出海捕魚時，漁船與載有難民的船隻擦身而過、甚至險些相撞的情況不時發生。

希臘政府處理難民申請緩慢，令萊斯沃斯島上的難民數目有增無減，民眾、難民的不滿升溫，難民間不時傳出衝突的消息。同時間島上亦無法從新型冠狀病毒（COVID-19）疫情獨善其身，一名索馬里難民日前驗出病毒後，另外35人其後證實確診，因此當局決定為難民營「封關」，成為今次火災的導火線。

歐盟：這是整個歐洲的問題

或者這次事件可以令希臘政府再次正視難民問題，總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）承認萊斯沃斯島的困境，但強調這不是作出暴力行為的理由，指情況持續會引致公共衛生、人道及國家安全問題。

事實上，面對如此困境的不限於萊斯沃斯島，歐洲委員會人權事務委員會指出，希臘其他島嶼亦有同樣問題，警告可能蔓延至整個歐洲。德國外長馬斯（Heiko Mass）表明不會讓希臘孤軍作戰，亦不會對這些難民坐視不理，當地多個城市如首都柏林、慕尼黑、漢堡、法蘭克福等城市都有民眾集會，要求政府接收更多難民。對於難民而言，這些德國民眾願意伸出援手固然是好事，但歸根究底，各國應從源頭找出解決方案，改善阿富汗、敘利亞、利比亞等地的局勢，減少民眾冒險離鄉別井的情況。