韓國地鐵站設農場　效率是傳統農業40倍　直送餐桌新鮮兼省運費

根據聯合國人口司（United Nations estimates）2018年公布的數據顯示，全球住在城市人口比率為55.3%，預估2050年住在城市人口比率更可能高達68.4%，等於全世界3分之2的人口皆住在城市中。隨著大量人口居住在都市，導致城市規模也越來越龐大，同時因人口增加，也帶來糧食危機。如何有效運用城市空間創造價值？建置在城市底下的農場或許是未來世界農業的新型態之一。舉例來說，韓國的「Metro Farm」地下農場就建置在地鐵站裡，縮短糧食運輸過程，也減少運送糧食所帶來的成本，或許是其中一個解方。

一個地鐵站地下農場 日產40公斤蔬菜

位於韓國首爾市上島站的Metro Farm，是由韓國政府與農業公司Farm8共同合作的項目。位於上島站的Metro Farm共有394平方米，裡頭大約種植了30種蔬菜，包括各種生菜、羅勒和食用花卉，該農場使用水耕栽培盤和自動化技術網路，用來控制地下生態系統的溫度、濕度與CO2平衡，每天約可產出30～40公斤的蔬菜，效率相較傳統農業高出40倍！

韓國首爾市上島站的Metro Farm 附設咖啡店開拓全新商業模式（點圖放大瀏覽）：

減少運送成本！新鮮蔬菜直送顧客餐桌

Metro Farm產出的蔬果可直接運送到隔壁咖啡廳，每天都有多達1,000名的客人購買使用地下農場蔬菜製作而成的沙拉、冰沙和食用花卉，蔬菜果汁的價格則為5,900韓圜和3,000韓圜，不適合在咖啡廳食用的蔬菜則販售給其他餐廳，同時也在咖啡館旁提供了一個空間，讓兒童可以在其中學習農業知識。

Metro Farm設置在地鐵站裡不僅減少食品運輸成本，且通常一般食品配送過程中會產生碳足跡，透過設置在商店、咖啡廳旁的商店，直接把蔬菜送上客人的餐桌，也間接達到了永續的理念。

創造剩餘空間價值！開拓全新商業模式

由於韓國的地鐵站擁有相當大的地下空間，因此只要是較大型的站點或是轉運樞紐，皆會附設餐廳或是商店街。不過通常距離乘車距離較遠的區域，較少人會經過、商業潛值低，對於餐飲業或是零售百貨店較沒有吸引力。這對於地鐵站來說可不是個好現象，為了讓現有的空間達到最大的利用，特殊的城市蔬菜農場Farm8吸引了首爾地鐵的注意，雙方合作後不僅妥善的利用了閒置的空間，也翻轉地鐵站的形象，吸引更多旅客的注意。

首爾地鐵與Farm8的合作方式也與普通租戶不同，雙方簽訂了長達10年的合約，以支付租金並提供固定的利潤，同時也開創了全新的商業模式。

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將持續拓展到韓國各地地鐵站

Farm8根據地鐵站地點而選擇把農場與咖啡廳結合，不管在農業或商業模式都是一大創新！Farm8更是開始測試全智能農場，由人工智能驅動的機器人負責種植、收穫蔬菜及調節水質，同時也計畫開發新型商店，降低營運成本，未來更希望將Metro Farm拓展到韓國各地的地鐵站。

為了解決糧食危機，垂直農場已是近年的食農創新趨勢，在新冠肺炎疫情之後，為了降低國際供應依賴，更加速此農業型態的發展。而為了更有效利用城市空間，除了新創公司「Comcrop」在城市大樓的屋頂上建置屋頂農場之外，韓國Metro Farm則善用閒置空間選擇地鐵站，也開啟了新型態的農業模式。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：捷運站閒置空間除了養蚊子還能幹嘛？韓國建「地下農場」，效率是傳統農業40倍！】