Microsoft海底資料中心計劃完結　具發展潛力　故障率僅地面8分1

微軟近期打撈起沉在蘇格蘭北海兩年的水下資料中心，聲稱在海底打造資料中心實務上具有可行性，且機械故障率只有地表上的8分之1。

Microsoft推行的「Project Natick」詳情：

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經過漫長測試，微軟正式宣佈水下資料中心實驗「Project Natick」告一個段落，今年夏季時已從蘇格蘭海底撈起沉在水下兩年，被海藻、藤壺及海葵覆蓋着的資料中心。

2018年，微軟在蘇格蘭117英呎（約35米）深的海底，沉下了一組擁有864個伺服器、貨櫃般大小的資料中心。這兩年來，研究人員持續監控着水下資料中心的運作，想知道處於與地表不同的環境中，會如何影響資料中心的效能與可靠性。

微軟希望藉由這次實驗，知曉水下資料中心是否在運輸、環境及經濟考量等因素上都具有可行性。兩年的時間也給予了微軟解答：水下資料中心絕不是不切實際的空想，不僅具有可行性，甚至在可靠性、能源節省上做得比一般更好。

微軟特別計畫研究小組負責人班．卡特勒（Ben Culter）表示，Project Natick也為打造永續性資料中心提供了寶貴經驗，未來甚至可能影響一般資料中心的建置。

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故障率只有地表8分之1，水下資料中心展現絕佳可靠性

全球超過一半人口居住在沿岸地區，倘若能不佔陸地空間，將資料中心建設於海底，便能提供用戶更快速的上網體驗，同時還可以節省能源。這是微軟發展水下資料中心的出發點。

早在2015年時，微軟就已為水下資料中心進行初步驗證，在加州的海岸沉下伺服器105天做測試。這次便擴大規模，找來船運公司、造船廠及可再生能源企業於蘇格蘭進行第二階段測試。

精密電腦與高腐蝕性的海水，看似水火不容的兩者，卻意外地展現了「絕佳默契」。微軟研究人員在實驗中發現，沉在海底的水下資料中心，故障率只有地表資料中心的8分之1。

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雖然水下資料中心維護更困難，但微軟聲稱根據他們的模型，整體成本與一般資料中心不相上下，甚至表現更好。

一般資料中心可能受到氧氣及濕氣的侵蝕，溫度變化及人為疏失都是造成伺服器出包的潛在原因。研究人員認為，水下資料中心填充的氮氣比氧氣更不容易造成腐蝕，加上沒有人為干擾，才令故障率遠低於一般。

目前微軟已將艙內空氣及部份零件、伺服器送至總部進行檢驗，期望能獲得更具體、細緻的結果。

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海水降溫、直連風電，微軟探索水下資料中心節能新可能

資料中心吃電怪獸的問題，微軟也希望能透過海洋得到緩解。原因是，除了伺服器運轉本身的耗能外，有40%電力都用在冷卻伺服器持續運轉產生的高熱上，而冰冷的海水有機會成為解方。

水下資料中心放置的地點同時也是綠能實驗區劃，百分百採用風電、太陽能、潮汐能等可再生能源，測試綠能供電的可能性。卡特勒甚至考慮，水下資料中心可直接放置在離岸風電廠，聲稱即使是微風也足以供給資料中心運作。

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值得一提的是，為了讓資料中心全面轉向綠能，前陣子微軟也成功測試以氫燃料電池為資料中心發電，證實可代替柴油發電機作為後備電源，在電網故障時支持資料中心運作。

研究團隊主要成員之一的史賓賽．佛沃爾斯（Spencer Fowers）指出，當雲端運算逐漸向邊緣運算靠攏時，資料中心會變得更小、距離用戶更近，而不是現在倉庫般巨大的廠房，點出水下資料中心的未來潛力。

目前水下資料中心表現出的可靠性已經吸引Azure雲端團隊的目光，Azure關鍵系統副總裁查普爾（William Chappell）表示，了解如何降低資料中心故障率、不需要人為干預是他們的夢想。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】