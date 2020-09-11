日本朝野政黨負責人換血　女性繼續成為被忽略一群

日本政壇近日有多宗主要人事變動，首相安倍晉三再次以健康問題辭職，執政自民黨需要選出新總裁接替安倍的空缺；另方面在野政黨立憲民主黨及國民民主黨合併後，亦要決定新領導人選，一時之間朝野雙方都掀起一股選舉風。不過縱觀一眾參選人名單，大家可能會不期然地問：為甚麼沒有女性參選？

自民黨總裁選舉在9月14日舉行，由內閣官房長官菅義偉、前防衛大臣石破茂及前外相岸田文雄三人角逐。事實上，在安倍宣布辭職後，多名自民黨女性黨員曾表示有意出馬，包括另一名前防相稻田朋美、前內閣府特定擔當大臣野田聖子，惟兩人最終都無法取得最少20名國會議員提名的入圍門檻。

自民黨的總裁選舉成為三個大男人之爭。（Reuters）

稻田朋美曾經獲在家庭問題上持保守立場的自民黨友支持，但她其後專注女性事務，再加上宣揚推動援助單身母親，以及討論容許女性結婚後保留舊姓等議題，令她遭保守派系「割席」。她在容許其派系支持菅義偉出選後，在訪問中直言「派系政治是阻礙女性參與的一大障礙」。

稻田朋美曾經擔任防衛大臣，亦一度被認為是安侷晉三的接班人。（Getty Images）

多次公開表明希望成為首相的野田聖子曾在安倍決定下台後表示，希望自民黨總裁選舉是一個基於政綱的公平選舉，可是黨內各派系卻「自動歸邊」，令她意興闌珊。野田稱今次選舉不是由全國自民黨員一人一票地選出，而是只有國會議員及各地代表選參與，因此認為這並非一個自由而開放的選戰。

野田聖子曾表明有意成為下一任日本首相，惟最終沒取得足夠支持入閘。（Getty Images）

至於在野立憲民主黨的「重男輕女」的問題同樣嚴重，黨魁之選最終由合併前的立憲民主黨領袖枝野幸男擊敗國民民主黨的泉健太。事實上，日本近代史上曾有女性擔任在野黨領袖，例如土井多賀子生前是社會民主黨魁，創下歷史先河，她亦是日本首位女性國會議長；蓮舫則在2016年當選民進黨領袖；而在現屆國會佔少數派的社民黨領袖福島瑞穗亦算是異例。

立憲民主黨及國民民主黨合併，枝野幸男（左）擊敗泉健太（右），成為黨領袖。（Reuters）

自民黨三位總裁候選人和安倍晉三都多次表示提升女性在日本社會的地位，可是這場朝野雙方的高層換血事件則反映他們只說不做，現任東京都知事小池百合子在2008年成為首位自民黨總裁女候選人，但至今仍然後無來者。

世界經濟論壇在2019年的性別平等排名顯示，全球153個國家和地區之中，日本排行121，而且在先進國家之中敬陪末座。到底日本將來會否產生當地版本的默克爾（Angela Merkel）或阿德恩（Jacinda Ardern）領導國家，從當地眾議院目前只有不足一成議員是女性的狀況而言，出現首位女首相之路可能仍是漫漫長路。